"W marcu 2022 r. odnotowaliśmy wzrost wartości naszych aktywów o kwotę 9,58 mln zł, a wartość naszego portfela na koniec miesiąca osiągnęła poziom 374,11 mln zł" - napisał Ciszewski w raporcie miesięcznym.

Najważniejszym wydarzeniem zeszłego miesiąca było zawarcie z inwestorami strategicznymi należącymi do grona wiodących polskich przedsiębiorców porozumień, w zakresie warunków współpracy w celu utworzenia dwóch funduszy inwestycyjnych, które maja łączną planowana kapitalizacje na poziomie 400 mln zł.

"Fundusze będą inwestować zarówno w spółki polskie jak i zagraniczne w różnych branżach. Nowe fundusze dadzą nam szersze pole wejścia i większe możliwości inwestycyjne. Dotychczas pakiety powyżej 25 mln zł były poza naszym zasięgiem. Obecnie prowadzimy kilkanaście projektów i dzięki dywersyfikacji ograniczamy ryzyko. Powołanie funduszy daje nam możliwość przygotowania spółek do dalszych etapów inwestycji i przyciągnięcie do funduszu najlepszych projektów. W efekcie będziemy budowali wartość JR Holding jeszcze szybciej" - dodał prezes.

Ponadto w marcu br. wraz z Aper Ventures ASI, The Batteries oraz swoją spółka portfelowa Nexity Global JR Holding zawarł Term-Sheet w sprawie inwestycji w The Batteries oraz wprowadzenia The Batteries na GPW z wykorzystaniem mechanizmu odwrotnego przejęcia Nexity. The Batteries to polska spółka założona przez światowej sławy inżynierów, którzy wcześniej zaprojektowali niestandardowe urządzenia do produkcji próżniowej dla Apple, Samsung, Sharp i innych międzynarodowych korporacji.

"Jesteśmy zaawansowani w procesie przejścia na główny rynek GPW, czekamy na ostateczne potwierdzenie poprawnej konwersji danych historycznych na MSSF, a jednocześnie pracujemy już w tym standardzie od początku bieżącego roku. W tym zakresie kluczowa jest dla nas aktualizacja polityki rachunkowości, której elementem jest polityka wyceny poszczególnych aktywów spółki, w tym spółek niepublicznych" - zaznaczył Ciszewski.

JR Holding ASI to notowana od 2012 r. na rynku NewConnect spółka, koncentrująca się na działalności inwestycyjnej i zaangażowaniu w firmy z branż: cyfrowego biznesu, odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych, medycznej, biotechnologicznej i nowoczesnych mediów. Spółka rozpoczęła proces przenoszenia notowań z NewConnect na główny rynek GPW.

(ISBnews)