Zysk operacyjny wyniósł 24,01 mln zł wobec 19,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463,2 mln zł w 2021 r. wobec 389,48 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2021 w strukturze sprzedaży (wg. segmentów operacyjnych) podobnie jak w zeszłym roku prym wiodły segmenty Pieców Próżniowych oraz Pieców Topialnych. W ujęciu geograficznym w 2021 roku największy udział w sprzedaży Grupy Seco/Warwick miały rynki Unii Europejskiej (27%), USA (25%) oraz Azji (28%) co stanowi 81% całej sprzedaży Grupy" - czytamy w liście prezesa spółki Sławomira Woźniaka

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 8,33 mln zł wobec 7,86 mln zł zysku rok wcześniej.

"W najbliższej przyszłości zarząd spodziewa się braku sprzedaży na rynkach wschodnich w związku z nałożonymi sankcjami gospodarczymi na Rosję i Białoruś, natomiast w przypadku Ukrainy w związku z objęciem dużej części kraju działaniami wojennymi oraz nałożonym przez Narodowy Bank Ukrainy moratorium na dokonywanie płatności zagranicznych. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie jest możliwa pełna ocena wpływu na wynik finansowy grupy inwazji rosyjskiej na Ukrainę" - czytamy w raporcie.

"Łączna ekspozycja grupy na ryzyko na rynkach wschodnich wyniosła na dzień 31 grudnia 2021 r. 20,4 mln zł, natomiast na dzień publikacji sprawozdania 16,1 mln zł.Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania grupa nie utworzyła odpisów aktualizujących na te aktywa ze względu na fakt, iż na dzień bilansowy wartość odzyskiwalna aktywów jest wyższa od ich wartości księgowej. Zarząd grupy monitoruje sytuację i w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek taka aktualizacja wartości nastąpi w okresach sprawozdawczych dotyczących 2022 r. lub późniejszych" - czytamy dalej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 463 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)