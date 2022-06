Reklama

"W pierwszej połowie roku bazowa EBITDA w wysokości 347 mln euro wzrosła o 7,3% dzięki stałemu wzrostowi przychodów, w szczególności w segmencie PEPCO (produkty w zróżnicowanych cenach, z wiodącym udziałem odzieży)" - czytamy w komunikacie.

Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 144 mln euro i wzrósł o 28,5% r/r.

"Wzrost bazowego zysku przed opodatkowaniem na poziomie 28,5% wynika z niższych kosztów odsetkowych w ujęciu rok do roku po refinansowaniu związanym z oferta publiczną, przeprowadzoną w maju 2021 r., kiedy to dokonano go na znacznie korzystniejszych warunkach" - czytamy dalej.

Przychody za okres sześciu miesięcy zakończony 31 marca 2022 r. wyniosły 2 372 mln euro, rosnąc o 17,2% r/r przy założeniu stałego kursu walutowego (+18,9% przy założeniu rzeczywistego kursu).

"Silny wzrost przychodów półrocznych wyniki Grupy w warunkach porównywalnych w wysokości 5,3%, na co wpływ miał wzrost dynamiki LFL w samym II kwartale o +12,1%:

* PEPCO: wzrost o +18,5% LFL w II kwartale i o +7,2% LFL w ciągu całego półrocza.

* Grupa Poundland: +5,9% w ujęciu LFL w II kwartale i wzrost o +3,3% LFL w całym półroczu" - napisano w komunikacie.

Marża brutto zmniejszyła się o 137 pb r/r do 41%, na co największy wpływ miał wzrost kosztów frachtu, który został częściowo zniwelowany skutecznym zarządzaniem przecenami.

"Jesteśmy dumni z wyników Grupy w pierwszej połowie roku oraz z postępów w realizacji strategii, jakie poczyniliśmy w całym zakresie naszej działalności. Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych przyspieszyliśmy realizację naszej strategii, w tym program otwarć sklepów, który pozostaje kluczowym czynnikiem budowania wartości firmy. Wraz ze stopniowym znoszeniem restrykcji związanych z pandemią, do sklepów chętnie wracali klienci, a kontynuacja tego zjawiska w III kwartale zaowocowała wzrostem sprzedaży Grupy w warunkach porównywalnych powyżej poziomu sprzed pandemii ,w porównaniu do tego samego okresu sprzed trzech lat" - skomentował dyrektor generalny (CEO) Trevor Masters, cytowany w komunikacie.

W I poł. r.obr. Grupa odnotowała rekordową liczbę otwarć nowych sklepów - 235 nowych sklepów netto (z wyłączeniem zamknięcia 43 sklepów Fultons).

W tym okresie przeprowadzono modernizacje kolejnych 586 sklepów, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży w ujęciu LFL o 5,3%. Łącznie Grupa do tej pory zmodernizowała 1 900 placówek, z czego 1 635 to sklepy PEPCO, a 265 Poundland.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2021 r.

