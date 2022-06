Reklama

Dzień dywidendy wyznaczono na 22 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 5 lipca 2022 r.

Jednocześnie walne upoważniło zarząd do przeprowadzenia programu skupu akcji własnych spółki w liczbie do 432 tys. po cenie z przedziału 1-33 zł za sztukę. Na nabycie akcji własnych, włącznie z kosztami ich nabycia, utworzono kapitał rezerwowy wysokości 5 mln zł. Spółka przeprowadzi program w terminie do 31 października 2022 roku.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2022 r.

(ISBnews)