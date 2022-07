Reklama

"Zarząd spółki zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku spółki, który wyniósł 118 574 091,81 zł w roku finansowym 2021/2022:

- na zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczyć kwotę 5 274 091,81 zł;

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 113 300 000 zł; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 4,4 zł;

- przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021/2022, to jest zaliczki w kwocie 29 355 000 zł, wypłaconej przez spółkę na podstawie uchwały zarządu nr 01/11/2021 z dnia 25.11.2021 roku oraz zaliczki w kwocie 29 355 000 zł, która zostanie wypłacona w dniu 05.08.2022 roku na podstawie uchwały zarządu, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2021/2022 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 54 590 000 zł, to jest w kwocie 2,12 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objętych będzie 25 750 000 akcji spółki.

Planowany dzień dywidendy to 25 sierpnia, a dzień wypłaty dywidendy - 1 września 2022 roku, wskazano również.

W osobnym komunikacie LiveChat Software poinformował, że podjął decyzję o zwróceniu się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021/22 w wysokości 1,14 zł. Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 29 lipca 2022 r., a planowany dzień wypłaty zaliczki - 5 sierpnia 2022 r.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)