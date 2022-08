Reklama

Reklama

W ramach drugiej fazy rozwoju offshore zostało udostępnionych 11 nowych lokalizacji pod budowę morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Oczekiwana moc planowanych inwestycji w drugiej fazie ma wynieść 11 GW, przypomniano.

"Firma EDF Renewables, która posiada bogate doświadczenie w dziedzinie OZE, w szczególności w projektowaniu, przygotowaniu, budowie i eksploatacji odnawialnych źródeł energii, złożyła 10 aplikacji o pozwolenia lokalizacyjne dla nowych obszarów pod budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Celem współpracy między Budimex a EDF Renewables jest wykorzystanie szczególnych kompetencji oraz mocnych stron obu spółek i uzyskanie pozwoleń lokalizacyjnych w ramach wniosków złożonych przez EDF Renewables" - czytamy w komunikacie.

Budimex jako największy generalny wykonawca projektów infrastrukturalnych w Polsce wniesie do wspólnego przedsięwzięcia swoje doświadczenie zdobyte w czasie realizacji różnorodnych inwestycji w Polsce i podkreśla, że chce aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju i wciąż rozwijać profil działalności biznesowej o inwestycje w OZE.

"Transformacja energetyczna ma miejsce tu i teraz. Drzemie w niej ogromny potencjał, a na rynku OZE chcemy być aktywnym graczem. Naszym celem jest aby do 2026 r. cała energia z której korzysta Budimex pochodziła z OZE. Dzięki zaangażowaniu naszych zespołów oraz wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, cała energia może pochodzić ze źródeł odnawialnych" - powiedział prezes Grupy Budimex Artur Popko, cytowany w komunikacie.

"EDF Renewables działa w Polsce od ponad dziesięciu lat i posiada łączny portfel 800 MW projektów już działających i będących na etapie rozwoju, a także korzysta z solidnej sieci lokalnych partnerów. Spółka jest intensywnie zaangażowana w transformację energetyczną w Polsce. Ta umowa jest kolejnym krokiem pokazującym uwagę, jaką przywiązujemy do partnerstwa z polskimi interesariuszami w realizacji naszych projektów i łańcucha korzyści płynących z inwestycji offshore. EDF Renewables korzysta również z wieloletniego doświadczenia w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, zdobytego w Europie, Chinach, a ostatnio w Stanach Zjednoczonych" - stwierdziła prezes EDF Renewables w Polsce Alicja Chilińska - Zawadzka.

Firmy zobowiązały się do współpracy na zasadzie wyłączności w zakresie inwestycji w morskie farmy wiatrowe na polskiej części Bałtyku, będąc jednocześnie otwartymi na potencjalne rozszerzenie porozumienia na inne podmioty, gdyby przyniosło to dodatkową wartość dla zawiązanego partnerstwa. Strony będą dążyć do zawarcia w najbliższym czasie kompleksowej umowy, która będzie podstawą do ścisłej współpracy w zakresie inwestycji w morską energetykę wiatrową.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

EDF Renewables koncentruje się na energii wiatrowej i fotowoltaicznej. Działa głównie w Europie i Ameryce Północnej, ale kontynuuje swój rozwój przenosząc się do obiecujących regionów wschodzących, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, RPA, Australia i Bliski Wschód. Jej moc zainstalowana netto wynosi 10,1 GW (15,6 GW brutto) na całym świecie.

(ISBnews)