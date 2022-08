Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 787,4 mln zł wobec 1 175 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 518,8 mln zł wobec 456,3 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 212,4 mld zł na koniec II kw. 2022 r. wobec 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

W I poł. 2022 r. bank miał 1 365,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 000,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I połowie 2022 roku grupa kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 1 365,8 mln zł. Oznacza on, że wynik netto poprawił się o 36,5% w porównaniu do I półrocza 2021 roku. Wynik brutto ukształtował się w wysokości 1 899,3 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Na poprawę zysku brutto za I połowę 2022 roku o 555,6 mln zł, czyli 41,4%, względem I połowy 2021 roku w największym stopniu wpłynęło:

* wzrost wyniku z tytułu odsetek o 1 176 mln zł (+50,8% r/r),

* wzrost wyniku z tytułu prowizji o 168,2 mln zł (+19% r/r),

* wzrost pozostałych dochodów o 73,2 mln zł (122% r/r).

Z drugiej strony, do czynników, które wpływały negatywnie na poziom wyniku brutto w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku względem 2021 roku były:

* wyższy poziom kosztów operacyjnych o 618,7 mln zł (+40,9% r/r),

* wyższy poziom kosztów ryzyka o 186,9 mln zł (+126,4% r/r),

* wyższy poziom podatku bankowego o 56,2 mln zł (+21,9% r/r), wymienił bank.

W I poł. 2022 r. wynik netto z tytułu odsetek zwiększył się o 50,8% r/r do poziomu 3 492,6 mln zł.

"Ze względu na podwyżki stóp procentowych w I połowie 2022 roku (stopa referencyjna wzrosła z 1,75% na koniec 2021 roku do 6% na koniec czerwca 2022 roku) marża odsetkowa banku poprawiała się (wzrost stawek WIBOR, zwiększenie maksymalnego oprocentowania kredytów, zmiana wysokości i oprocentowania rezerwy obowiązkowej, rosnące rentowności skarbowych papierów wartościowych)" - czytamy dalej.

Skumulowana marża odsetkowa wzrosła z 2,48% po I półroczu 2021 roku do 3,09% na koniec I półrocza 2022 roku.

"W I połowie 2022 roku wynik z tytułu prowizji i opłat Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. zwiększył się o 168,2 mln zł, czyli o 19,0% względem I połowy 2021 roku do poziomu 1 052,8 mln zł. Najistotniejszy wzrost w ramach przychodów z tytułu prowizji i opłat wystąpił w:

* opłatach i prowizjach za transakcje wymiany walut - o 92,9 mln zł (+37,6% r/r),

* opłatach i prowizjach za udzielanie finansowania - o 34,7 mln zł (+15,8% r/r),

* opłatach i prowizjach za prowadzenie rachunków klientów - o 25 mln zł (+12,3% r/r)" - napisano też w sprawozdaniu.

W I półroczu 2022 roku koszty działania grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. wzrosły o 40,9% r/r do poziomu 2 131,5 mln zł.

"Najmocniej wzrosły w 2022 roku koszty regulacyjne (+470,7 mln zł r/r tj. o 226,6% r/r). Wynika to ze wzrostu kosztów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w tym: Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji - wzrost z 132,6 mln zł do 172,8 mln zł; Fundusz Gwarancyjny Banków - spadek z 55,9 mln zł do 53,8 mln zł – co wynika z wniesienia składki wyłącznie za jeden kwartał w 2022 roku) oraz poniesienia kosztów zawiązania Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (koszt 429,8 mln zł poniesiony w II kw. 2022 roku)" - czytamy w materiale.

Istotnie wzrosły też koszty osobowe z 713 mln zł w I poł. 2021 roku do 771,0 mln zł w I poł. 2022 roku (wzrost o 58,0 mln zł, +8,1% r/r). Wynika to z przeprowadzonej z początkiem kwietnia 2022 roku akcji podwyższenia wynagrodzeń pracowników.

Pozostałe koszty działania (z wyłączeniem amortyzacji i kosztów regulacyjnych) wzrosły o 96,4 mln zł r/r (+21,5%), co jest efektem m.in. powszechnej presji inflacyjnej.

Zatrudnienie w grupie kapitałowej ING Banku Śląskiego spadło (8 441 etatów na koniec czerwca 2022 roku w stosunku do 8 731 etatów na koniec czerwca 2021 roku oraz 8 643 etatów na koniec grudnia 2021 roku).

Wskaźnik udziału kosztów w dochodach (C/I) w I poł. br. wyniósł 45,6% wobec 46,4% rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) w I poł. br. wyniósł 19,7% (wzrost o 10,1 pkt proc. r/r), zaś wskaźnik skorygowany sięgnął 16% (wzrost o 4,5 pkt proc. r/r). Wskaźnik zwrotu na aktywach (ROA) wyniósł odpowiednio: 1,3% wobec 0,93% rok wcześniej.

30 czerwca 2022 roku wartość współczynnika TCR (łączny współczynnik kapitałowy) dla grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego wyniosła 14,41% w porównaniu do 16,05% na koniec 2021 roku, a wartość współczynnika Tier 1 wyniosła odpowiednio 12,88% i 14,41%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1 365,8 mln zł wobec 1 000,9 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

