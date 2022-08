Warren Buffett to słynny amerykański inwestor giełdowy, przedsiębiorca, filantrop i miliarder. Berkshire Hathaway to amerykańskich konglomerat ponad 90 firm (m.in. spółki kolejowej BNSF oraz firmy ubezpieczeniowej Geico). Ponadto spółka posiada znaczne udziały w innych koncernach (m.in.: Apple, Coca-Cola, Bank of America czy American Express).

Straty w II kwartale Berkshire Hathaway są spowodowane spadkami cen na amerykańskich giełdach – podkreślają media. Jak dodają, wartość akcji Apple, Bank of America oraz American Express spadła o 21 proc.

Jak zauważa „Bild”, „operacyjne sprawy potoczyły się lepiej”. Przy rosnących stopach procentowych firmy uzyskały więcej z inwestycji, a mocniejszy dolar przyczynił się do zwiększenia zysków w Japonii i Europie. Do wspomnianego holdingu należy m.in. spółka Geico, której straty zrekompensowała lepiej prosperująca spółka kolejowa BNSF oraz biznes ubezpieczeniowy.

Wynik operacyjny Berkshire Hathaway w II kawartale wzrósł do 9,28 mld dolarów (o 39 proc.).

Prawie 50 mld dolarów w 2020 r. firma straciła w pierwszym kwartale z powodu pandemii COVID-19. Z kolei zysk operacyjny za cały rok wyniósł 42,5 mld dolarów.