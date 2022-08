Reklama

Zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 93,3 mln zł wobec 42,6 mln zł rok wcześniej, a przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 462,2 mln zł wobec 491 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszego półrocza, tym bardziej, że zostały one wypracowane w bardzo trudnym otoczeniu biznesowym. Te dobre wyniki to przede wszystkim zasługa bardzo dobrej kadry bezpośrednio realizującej zadania, jak również obszarów wsparcia technicznego i organizacyjno-finansowego oraz braku materializacji istotnych ryzyk uwzględnionych w pierwotnych wycenach na kończących się projektach. Dzięki temu spółka jest od dłuższego czasu niezmiennie w dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej. Obecnie podstawowym wyzwaniem jest sprostanie niespotykanym poziomom wzrostów cen materiałów i usług oraz pozyskanie nowych projektów do realizacji" - skomentował prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym Torpol miał wstępnie 66,6 mln zł zysku netto wobec 19,1 mln zł rok wcześniej.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane 2 września 2022 roku, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r. Torpol Oil&Gas wchodzi w skład grupy Torpolu.

(ISBnews)