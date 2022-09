Reklama

"Przychody - będziemy oscylować wokół przychodów roku poprzedniego, będą odchylenia, ale nie powinny być istotne" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej.

"[Jeśli] mówimy o II półroczu - przychody nieco niższe, marże na pewno też w granicach tego, co było na pierwszym półroczu. Tak, że to jest ten poziom, o który walczymy, który chcemy uzyskać na koniec roku" - dodał.

W I półroczu spółka miała 462,25 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży przy marży brutto na sprzedaży 20,2%.

Spadek przychodów ze sprzedaży o 5,9% r/r jest efektem niższego poziomu przychodów netto ze sprzedaży spółki TOG (-49% r/r), co było związane z przesunięciem rozstrzygnięć istotnych postępowań na II i III kwartał 2022 roku, wyjaśniono w raporcie.

Portfel zamówień Grupy Torpol ma wartość ok. 1,31 mld zł bez udziału konsorcjantów. Długoterminowa średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień wynosi ok. 10%, podała spółka w prezentacji.

Zarząd poinformował też, że spółka ma złożone oferty na ok. 16 mld zł i na ok. 4 mld zł w przygotowaniu.

"To jest 14 postępowań złożonych na ok. 16 mld zł i trzy [postępowania] w poczekalni do złożenia, które będą miały w moim przekonaniu pewnie ponad 4 mld zł, czyli na pewno to jest gdzieś w granicach 20 mld zł. I jesteśmy w postępowaniu dwuetapowym, które dotyczy terminala Małaszewicze, to jest duża realizacja sięgająca kilku mld zł" - powiedział prezes, pytany o bieżącą aktywność spółki w przetargach.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 121,42 mln zł w 2021 r. Torpol Oil&Gas wchodzi w skład grupy Torpolu.

(ISBnews)