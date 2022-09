Reklama

"W świetle obecnych terminów dostaw komponentów nie jest możliwe wyprodukowanie i dostarczenie wszystkich realizowanych zamówień jeszcze w 2022. Czasy dostaw tych komponentów znacząco się wydłużyły, a ceny dostępnych komponentów istotnie wzrosły. Problemy te dotykają całą branżę elektroniczną na świecie. Zakłócenia dostaw wpływają na istotną część produkcji modułów detekcyjnych - produkcja detektorów bez elektroniki przebiega bez zakłóceń. Realizacja części zamówień zatem przełożyła się na 2023 rok, a w efekcie, w całym 2022 spodziewamy się płaskich dynamik na przychodach w porównaniu do ubiegłego roku. Dodatkowo, od października br. podniesiemy ceny naszych modułów - efekty podwyżek będą widoczne od przyszłego roku" - powiedział prezes Adam Piotrowski, cytowany w komunikacie.

"Warto podkreślić, że obecna sytuacja rynkowa nie wpływa na realizację naszych prowzrostowych inicjatyw strategicznych (MCT+, III-IV, InGaAs, PIC, Matryce, Epitaksja MOCVD oraz inicjatywa procesowa), ich realizacja jest i będzie kontynuowana zgodnie z założeniami. Podtrzymujemy także długookresowe założenia strategiczne" - dodał.

W czerwcu 2021 r. spółka opublikowała następujące cele strategiczne:

1) 67 mln zł przychodów i 29,5 mln zł EBITDA w 2021 r,

2) 80 mln zł przychodów i 33,5 mln zł EBITDA w 2022 r.

3) 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA w 2023 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,72 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 32,59 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2022 osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów rok do roku, mimo wielu wyzwań rynkowych oraz wysokiej bazy z II kwartału ub.r. Ponadto znacząco powiększył się nasz portfel zamówień, co świadczy o coraz większym zainteresowaniu naszymi rozwiązaniami. W II kwartale br. największe wzrosty sprzedaży naszych modułów detekcyjnych zanotowaliśmy wśród klientów z aplikacji przemysłowej: 10 mln zł vs. ponad 7 mln zł oraz transportowej: 3 mln zł vs. niecałe 2 mln zł rok wcześniej. Rośnie także dział nauki i medycyny, który dla naszego rozwoju jest szczególnie ważny. W tym zakresie w II kwartale zrealizowaliśmy zamówienia o wartości wyższej o 36% względem tego samego okresu poprzedniego roku. Patrząc całościowo, pierwsze półrocze tego roku zakończyliśmy z przychodami na poziomie ponad 30 mln zł i portfelem zamówień o wartości blisko 60 mln zł na koniec sierpnia - to satysfakcjonujące poziomy, biorąc pod uwagę trudne warunki rynkowe, a także rozruch clean roomu w I kwartale br." - powiedział Piotrowski.

W II kwartale 2022 najwyższe wzrosty sprzedaży względem II kwartału 2021, Vigo Photonics wypracowało w aplikacjach: transport (+57,3% do 3 mln zł), przemysł (+37,7% do 10 mln zł) oraz nauka i medycyna (+36,2% do 1,2 mln zł). W ujęciu segmentowym, w II kwartale br., sprzedaż w segmencie modułów detekcyjnych wyniosła 19 mln zł i wzrosła o 12% r/r, a w segmencie materiałów przewodnikowych wyniosła 1,3 mln zł (wzrost o 21% r/r), wymieniono.

Na wyniki Vigo Photonics osiągnięte w I półroczu br. wpływ miał zaplanowany i zapowiedziany wcześniej rozruch nowej inwestycji zaplecza technologicznego i clean roomu, który miał miejsce w I kwartale, co wiązało się ze wstrzymaniem części procesów produkcyjnych, a w konsekwencji przełożyło się na zmniejszone wolumeny sprzedaży w I kwartale i przesunięcie części zamówień między kwartałami. Było to jednak zdarzenie jednorazowe, a dzięki uruchomieniu nowego clean roomu spółka znacząco poprawi jakość procesów technologicznych, co przełoży się na zmniejszenie kosztów produkcji oraz wzrost powtarzalności produkcji, podano także.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)