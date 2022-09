Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 11,45 mln zł wobec 3,43 mln zł zysku rok wcześniej.

"EBITDA wyniosła 12 206 tys. zł, tj. 198% wzrost r/r wobec 4 091 tys. zł w analogicznym okresie 2020/2021 roku. Marża EBITDA osiągnęła poziom 15,4%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,35 mln zł w 2022 r. wobec 30,11 mln zł rok wcześniej.

"Rok obrotowy 2021/2022 zakończyliśmy z 163% wzrostem przychodów do poziomu 79,35 mln zł. W strukturze sprzedaży grupy kapitałowej projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO (energy saving contract - finansowanie długoterminowe) stanowiły 94% przychodów, segment audytowy (audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie białych certyfikatów oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw) odpowiadał za 5% przychodów, podczas gdy pozostałe usługi stanowiły 1%" - skomentował prezes DB Energy Krzysztof Piontek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 8,41 mln zł wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej.

"Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku obrotowego było złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji DB Energy do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Ponadto spółka podpisała list intencyjny z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Last Energy Polska, dotyczący budowy elektrowni składającej się z 10 małych reaktorów jądrowych (SMR) o łącznej mocy elektrycznej 200 MW. W ramach projektu planowane jest uruchomienie elektrowni, a następnie eksploatacja przez okres 24 lat. DB Energy ma być w tym projekcie odpowiedzialne za integrację technologii SMR z instalacjami odbiorczymi"- podsumował prezes.

DB Energy działa w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (energy saving contract - finansowanie długoterminowe) lub EPC (energy performance contract - finansowanie na czas realizacji), a także zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych. Od lipca 2019 r. spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)