Reklama

Reklama

Raportowana EBITDA grupy w II kw. br. wyniosła 448,9 mln zł wobec 547,6 mln zł zysku rok wcześniej.

"Bardzo duże wyzwania na rynkach Grupy Mall wpłynęły na jej GMV i marże. Uwzględniając MALL, skonsolidowana GMV wzrosła o 23,5% r/r w drugim kwartale, podczas gdy łączna skorygowana EBITDA była niższa o 13,5%. Allegro przygotowuje swój model marketplace do komercyjnego wdrożenia w Czechach i pracuje nad ustabilizowaniem marż w przynoszącej obecnie straty sprzedaży własnej MALL" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Wartość sprzedaży brutto (GMV) przyspieszyła wzrost do 16% r/r, osiągając poziom 12,1 mld zł w drugim kwartale dla polskiej części biznesu. Niezmiennie rosnąca liczba ofert oraz trzymanie cen w ryzach zwiększa zainteresowanie klientów i pokazuje stabilność modelu w obliczu pogarszających się warunków makroekonomicznych" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 210,06 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 1 308,12 mln zł rok wcześniej.

"Przychody polskiej części grupy przyspieszyły wzrost do 1,6 mld zł, rosnąc o 22,3% w ujęciu rocznym w drugim kwartale, co pomogło ograniczyć spadek skorygowanej EBITDA (wyniku na działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i zdarzeń jednorazowych) do -1,5% r/r z -13,6% w pierwszym kwartale. Wskaźnik ten wyniósł 551 mln zł w drugim kwartale" - napisano też w komunikacie.

Wskaźnik Take Rate w polskiej części biznesu Allegro zwiększył się zgodnie z oczekiwaniami o 0,35 pkt proc. r/r do 10,81% w drugim kwartale, dzięki wdrożonym w pierwszym kwartale inicjatywom, podkreśliła spółka.

Allegro odnotowało 63,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 295,87 mln zł zysku rok wcześniej, podano także w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 209,02 mln zł wobec 421,79 mln zł zysku rok wcześniej.

W całej I poł. 2022 r. skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 947 mln zł w II kw. 2022 r. (spadek o 13,6% r/r). GMV wyniosło w tym okresie 23 721,7 mln zł (wzrost o 18,4% r/r).

W I poł. 2022 r. spółka miała 103,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 565,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 602,66 mln zł w porównaniu z 2 518,32 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki grupy za drugi kwartał są w pełni zgodne ze wstępnym zestawieniem zaprezentowanym w sierpniu. GMV i przychody z działalności w Polsce, która stanowi lwią część całego biznesu, przyspieszyły wzrost do odpowiednio 16% i 22,3% r/r w drugim kwartale. Wśród ponad 200 nowych marek, które w tym czasie weszły na platformę, są Honda, Yamaha, Sharp, Gardena, a także popularne polskie marki kosmetyczne, takie jak Ziaja. Rosnąca baza sprzedawców poszerza wybór produktów, a niesłabnący nacisk Allegro na atrakcyjne ceny przekłada się na rosnącą liczbę aktywnych kupujących, która w drugim kwartale osiągnęła rekordowy poziom 13,6 mln. Jednocześnie średnia generowana przez nich wartość GMV zwiększyła się o 13,9% r/r do PLN 3 350. Wszystko to poprawiło trend na poziomie marż, dzięki czemu Skorygowana EBITDA w polskiej części biznesu była w ujęciu rocznym o 1.5% niższa wobec spadku o 13,6% r/r w poprzednim kwartale" - czytamy w komunikacie.

Allegro podkreśla, że ma najlepszy w skali branży wskaźnik zadowolenia klientów rNPS (relational net promotor score) na poziomie 82, wzmocniony ponad 90-punktowymi odczytami dla programów Allegro Smart! i Allegro Pay. Liczba użytkowników Allegro Pay przekroczyła 1 mln, a wartość udzielonych pożyczek w II kwartale wzrosła o 260% r/r.

"Inflacja i powodowane nią rosnące koszty życia stanowią dla wszystkich coraz większe wyzwanie, więc po swojej stronie chcemy kłaść coraz większy nacisk na efektywność kosztową, napędzając wzrost dobrymi wynikami w Polsce i rozwojem poza nią. W obliczu presji inflacyjnej nasz model biznesowy jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Zbudowaliśmy platformę wzrostu biznesu dla każdego sprzedawcy, która jednocześnie jest platformą pełną codziennych okazji zakupowych dla każdego konsumenta, który chce utrzymać koszty w ryzach. Allegro chce dbać o obie te grupy i aby robić to skutecznie, będziemy teraz priorytetyzować swoje działania, by zmaksymalizować nasze długoterminowe przepływy pieniężne" - skomentował prezes Roy Perticucci, cytowany w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)