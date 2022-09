Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,1 mln zł wobec 4,43 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio 5,6 mln zł wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,54 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 1,59 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki drugiego kwartału istotny wpływ miała zmiana szacunków w zakresie rozpoznawania przychodów, która została przeprowadzona na dzień bilansowy i uwzględniała spodziewane przez spółkę potencjalne skutki związane z obecną sytuacja pandemiczną w skali globalnej, zapotrzebowania na szczepionki oraz rozpoczęte rozmowy z naszym partnerem biznesowym skutkujące podpisanymi we wrześniu aneksami do umowy. Dokonując weryfikacji dotychczasowych szacunków wykorzystaliśmy również nabyte w miarę upływu czasu i realizacji umowy doświadczenie czego bez wątpienia nie byliśmy w stanie wykorzystać rozpoczynając rozliczenie dopiero co podpisanego kontraktu. W wyniku zmiany szacunków, w tym ceny transakcyjnej wynikającej z kontraktu do poziomu minimalnej bezwarunkowej kwoty należnej od kontrahenta wynikającej z umowy obowiązującej na dzień bilansowy, zmniejszeniu uległa ujęta w okresie bieżącym kwota przychodów o około 7,7 mln zł w stosunku do poprzednich szacunków" - powiedział członek zarządu ds. Finansowych Mabion Grzegorz Grabowicz, cytowany w komunikacie.

Okres II kwartału był dla Mabion rekordowy od początku istnienia spółki pod względem wpływów gotówki za wykonane usługi dla Novavax, nie wliczając zaliczki od kontrahenta za zakup surowców. Pierwsze miesiące drugiej połowy roku wskazują, że trend ten może się utrzymać także w kolejnych okresach, podano także.

W I poł. 2022 r. spółka miała 12,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,57 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 39,82 mln zł w porównaniu z 1,59 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA w tym okresie wyniosła 14,2 mln zł wobec 23,8 mln zł straty rok wcześniej.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)