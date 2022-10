Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 391,29 mln zł wobec 200,03 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny EBIT sięgnął 258,74 mln zł w III kw. wobec 115,26 mln zł rok wcześnie.

Narastająco w I-III kw. 2022 r. XTB wypracowało 715,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 169,31 rok wcześniej (+322,9% r/r), przy przychodach na poziomie 1 227,5 mln zł, wobec 442,03 mln zł rok wcześniej (+177% r/r).

Liczba aktywnych klientów wyniosła 151,7 tys. w III kw. wobec 110,9 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 36,8% r/r. Liczba nowych klientów wyniosła 44,8 tys. w III kw. wobec 38,57 tys. rok wcześniej (+16,2% r/r).

Od początku roku grupa pozyskała 145,83 tys. nowych klientów wobec 146,43 tys. rok wcześniej, co daje nieznaczny spadek o 0,4% głównie za sprawą wysokiej bazy z I kwartału 2021 r., natomiast liczba aktywnych klientów była rekordowa i osiągnęła poziom 224,3 tys. w porównaniu do 160,6 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 39,7%. r/r.

"Ambicją zarządu w 2022 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40 tys. nowych klientów kwartalnie. W następstwie realizowanych działań grupa pozyskała w I kwartale br. 55,3 tys. nowych klientów, w II kwartale br. blisko 45,7 tys. nowych klientów, natomiast w III kwartale br. prawie 44,8 tys. nowych klientów. Z kolei w pierwszych 25 dniach października 2022 r. XTB pozyskała 14,1 tys. nowych klientów" - czytamy w komunikacie.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

