Reklama

Reklama

"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w III kwartale 2022 roku wyniosła 251 mln zł (w tym 42 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w Tanne Sp. z o .o.) vs 340 mln zł w okresie porównawczym 2021 roku (w tym 50 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 26% niższa w stosunku do roku 2021" - czytamy w komunikacie.

Narastająco po III kwartałach 2022 roku skonsolidowany EBIT za trzy kwartały 2021 ukształtował się na poziomie 54 mln zł (spadek o 57%), a EBITDA wyniosła 95 mln zł, w stosunku do 168 mln zł w analogicznym okresie roku 2021 (spadek o 43%), podano również.

"Na obniżenie rentowności wpłynęły trzy główne czynniki:

- Wysokie koszty surowców i materiałów do produkcji (przede wszystkim drewna i materiałów drewnopochodnych), których przeniesienie na odbiorcę następuje z dużym opóźnieniem.

- Bardzo duże spowolnienie na rynku meblowym, szczególnie w zakresie sprzedaży mebli skrzyniowych, które negatywnie wpłynęło na dynamikę sprzedaży mebli na wszystkich rynkach obsługiwanych przez spółkę, a w szczególności na rynku niemieckim. W ujęciu ilościowym sprzedaż mebli w III kwartale 2022 roku była o 40% niższa, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- Niski popyt na meble bezpośrednio przełożył się na spadek popytu na płytę meblową (pomimo stabilnych cen sprzedaży) co przełożyło się na sprzedaż płyty na zewnątrz w ujęciu ilościowym o 40% vs analogiczny okres roku ubiegłego i prawie 58 % w stosunku do II kwartał tego roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka poinformowała również, że nie dotrzymała kowenantów zawartych w umowach kredytowych ze wszystkimi bankami finansującymi.

"Głównym powodem złamania kowenantu Dług/Ebitda był istotny wzrost kursu EUR/PLN na dzień bilansowy i związany z tym bardzo istotny wzrost ujemnej wyceny otwartych transakcji hedgingowych (wzrost o 39 mln zł w porównaniu do wyceny z sierpnia 2022 roku)" - wyjaśniono.

Zarząd Forte zapowiedział, że będzie wnioskował do banków o wyłączenie wyceny opcji walutowych z definicji "długu" mającego wpływ na kalkulację wskaźnika oraz o aneksowanie zawartych umów kredytowych w zakresie podwyższenia wskaźnika.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu finalne ustalenia nie zostały jeszcze poczynione, jednakże zarząd nie dostrzega ryzyka związanego z wypowiedzeniem umów kredytowych" - podsumowano.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2021 r. spółka miała 1,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)