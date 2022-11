Reklama

Informując we wtorek o rozstrzygnięciu obecnej edycji programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi", PKN Orlen przypomniał, że podczas wszystkich dotychczasowych odsłon tego projektu "dotacje o łącznej wartości przekraczającej 9 mln zł otrzymało ponad 1200 inicjatyw".

Jak przypomniał koncern, "Moje miejsce na Ziemi” wspiera lokalne społeczności od 2018 r. i jest to największy z programów grantowych korporacyjnej Fundacji Orlen - "jego celem jest zachęcenie i umożliwienie uczestnikom zadbania o swoje miejsce na Ziemi".

PKN Orlen ogłosił we wtorek, że w piątej edycji programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi", koncern "przyznał ponad 2 mln zł na rozwój społeczności lokalnych". "Fundacja Orlen wsparła 170 organizacji z ponad 2,4 tys. zarejestrowanych wniosków. Dzięki dofinansowaniu powstaną m.in muzea czy inicjatywy edukacyjne dla dzieci" - zaznaczono w informacji.

Najwięcej beneficjentek wśród organizacji działających na wsiach

Laureaci programu grantowego "Moje miejsce na Ziemi" otrzymują wsparcie w wysokości 5 do 20 tys. zł. Według PKN Orlen, największa liczba ​tegorocznych grantów trafi do organizacji działających na wsiach - 105 oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców - 33; wśród zwycięzców najwięcej organizacji jest z województw: mazowieckiego - 23, śląskiego - 17, dolnośląskiego i wielkopolskiego - po 16.

Wśród nagrodzonych grantem pomysłów w poprzedniej edycji znalazły się warsztaty, turnieje sportowe, czy zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

"W tym roku dotacje zostały przeznaczone m.in. na Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, Strefy Pozytywnych Zmian czy Stowarzyszenia +Razem - dla Dzieci Szkoły Podstawowej w Bargłówce+" - podał PKN Orlen. Koncern zwrócił uwagę, że "granty umożliwią pielęgnowanie dziedzictwa historycznego w nowoczesny sposób", a także "wesprą finansowanie wykładów i ćwiczeń z zakresu ratownictwa i działań przedmedycznych, wystaw, lekcji muzyki, koncertów, konkursów, audycji radiowych, a także utworzenie FABRYKI EKO – EDUKACJI budującej świadomość ekologiczną".