PKN Orlen zajął pierwsze miejsce w opublikowanym w piątek zestawieniu 500 największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w 2021 r. przygotowanym przez firmę ubezpieczeniową Coface. Jak podano w informacji prasowej, Orlen umocnił pozycję dzięki wzrostowi obrotów o 52 proc., podczas gdy w 2020 r. spadły one o 23 proc.

Drugą pozycje zajęła czeska Skoda Auto, trzecią – węgierski koncern naftowo-gazowy MOL Hungary, czwarte w zestawieniu było polskie państwowe PGNiG, piąte miejsce zajęła sieć handlowa Jeronimo Martins Polska, szóste – czeska spółka EP Commodities, siódma była polska spółka energetyczna PGE, a ósme - Volkswagen Slovakia.

Jak wskazano w informacji prasowej, trzy kluczowe sektory (motoryzacyjno-transportowy, paliwowo-chemiczny oraz handel), reprezentowane przez największe firmy w regionie, nadal odpowiadają za 53 proc. całkowitych przychodów.

“W 2021 roku wszystkie sektory odnotowały wzrost obrotów, co wynikało z przyspieszającego popytu i niskiego punktu odniesienia z poprzedniego roku 2020, kiedy początkowa faza pandemii i związane z nią blokady zebrały ogromne żniwo w finansach firm. Najbardziej uderzający przykład pochodzi z sektora tekstylno-odzieżowego, który w pandemicznym roku 2020 odczuł załamanie popytu, jak również zmianę preferencji konsumentów. W 2021 roku sektor ten odnotował największy wzrost obrotów o 60,3 proc. Natomiast najsłabszy wzrost obrotów zanotowało budownictwo (+9,5 proc.) oraz motoryzacyjno-transportowy (+9,6 proc.), które i tak zapewniły sobie solidną dynamikę wzrostu” – czytamy w informacji prasowej Coface.

Jak wskazano w rankingu, szybki wzrost przychodów i wyników firm był rezultatem tego, że Europa Środkowo-Wschodnia wyszła z kryzysu szybciej niż większość jej kluczowych partnerów handlowych. Już w 2020 r. ten region zanotował łagodniejszą recesję, ze średnim wzrostem PKB wynoszącym -3,7 proc. w porównaniu z -5,5 proc. w Europie Zachodniej. Jednocześnie ożywienie w Europie Środkowo-Wschodniej w 2021 r. było również silniejsze i wyniosło 5,7 proc. w porównaniu z 4,7 proc. w Europie Zachodniej.

"Europa Środkowo-Wschodnia jest mniej zależna od usług, w tym sektora hotelarskiego i restauracji, które bardzo ucierpiały podczas pandemii z powodu lockdown’ów, ograniczeń w podróżowaniu i niskiego zaufania klientów, zbierając ogromne żniwo w różnych gospodarkach Europy Zachodniej" – powiedział, cytowany w informacji prasowej, główny ekonomista w regionie Coface Central and Eastern Europe Grzegorz Sielewicz.

Z zestawienia firmy Coface wynika, że łączny obrót wszystkich 500 firm wzrósł r/r o 26,9 proc., do 842 mld euro. Zagregowane zyski wzrosły prawie dwukrotnie do 41 mld 428 mln euro w porównaniu z rokiem 2020. Ponadto, 500 największych firm zatrudniało 2,2 mln osób (+1,3 proc. w stosunku do 2020 r.).

Ranking 500 największych firm został przygotowany przez firmę ubezpieczającą należności Coface po raz 17-ty. Klasyfikuje przedsiębiorstwa według ich obrotów, a także bierze pod uwagę m.in. liczbę pracowników, zakres działania firm, sektory i rynki, a także oceny ratingowe Coface .

autor: Marek Siudaj