"Dzisiaj na tory rusza pierwszy z 37 nowych pociągów Skoda Varsovia zaprojektowanych specjalnie dla Warszawy. W kolejnych tygodniach wyjadą na tory kolejne pociągi" - powiedział w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dodał, że widać, że metro się rozbudowuje. "Od 2019 roku oddaliśmy 11 nowych stacji. Bez pieniędzy z Unii Europejskiej nie byłoby takich inwestycji. Przez te ostatnie lata Warszawa wydała 20 mld zł. właśnie z funduszy unijnych. Nie ma właściwie inwestycji w Warszawie, w której to finansowanie nie odgrywałoby bardzo istotnej roli" - zaznaczył Trzaskowski.

Reklama

Przekazał, że dziennie z metra korzysta 700 tys. osób, a rocznie 181 mln. "Wróciliśmy do stanu sprzed pandemii. To jest bardzo dobra informacja dlatego, że priorytet dla komunikacji miejskiej to nie tylko szybsze poruszanie się po mieście, ale również walka z ociepleniem klimatycznym" - powiedział prezydent.

Reklama

Miasto kupiło u czeskiego producenta 37 pociągów za 1,3 mld zł. W opcji jest możliwość zamówienia jeszcze ośmiu sztuk jednak prawdopodobnie miasto z tego nie skorzysta. "Jeśli chodzi o dodatkowe pociągi to pytanie o stan finansów miasta, który jest niesłychanie trudny. To bardzo trudna decyzja i nie wiem, czy będzie nas stać na to, żeby pociągi dokupić" - podkreślił Trzaskowski.

Prezydent pytany był też o to, czy zwiększy się częstotliwość kursowania metra na linii M2. "To zależy od ceny energii, a my nie wiemy, jaka to będzie cena. Dostajemy bardzo różne komunikaty w tej sprawie. Robimy absolutnie wszystko, żeby nie oszczędzać na komunikacji miejskiej. W tej chwili analizujemy, czy będzie można jeździć częściej" - odpowiedział prezydent Warszawy.

We wtorek Metro Warszawskie poinformowało, że producent pociągów Varsovia otrzymał już zatwierdzony przez Urzędu Transportu Kolejowego komplet dokumentów pozwalający na użytkowanie pojazdu na liniach Metra Warszawskiego.

Varsovia (taką nazwę wybrali warszawiacy dla czeskich pociągów) to jednoprzestrzenny, sześciowagonowy pociąg, który zabierze na pokład 1,5 tys. pasażerów. Jest w nim 230 miejsc siedzących - po 33 miejsca w wagonach czołowych oraz po 41 miejsc w wagonach wewnętrznych. Wnętrze zaprojektowano tak, aby ułatwić podróżowanie różnym grupom pasażerów i dostosowano do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych i rowerów.

Jest strefa przeznaczona do dłuższych podróży. Znajdują się w niej dwa rzędy sześcioosobowych siedzeń i liczne ekrany informacyjne. Kolejna strefa została zaprojektowana z myślą o szybkiej wymianie pasażerów. To przestrzeń znajdująca się najbliżej drzwi wagonów. Jest tutaj dużo miejsc stojących, pionowy uchwyt pośrodku oraz wiele uchwytów bocznych.

Przetarg na dostawy 37 nowych, jednoprzestrzennych składów metra został rozstrzygnięty w październiku 2019 roku, a umowa na dostawę podpisana została 30 stycznia 2020 r. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

mas/ akub/