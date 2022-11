Reklama

PKN Orlen w opublikowanym we wtorek ogłoszeniu podał, że rozpoczął postępowanie zakupowe "dotyczące budowy 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych - o mocy od ok. 20 do 50 kWp - posadowionych na dachach i wiatach stacji paliw".

Reklama

Polska zachodnia, południowa i centralna

Jak zaznaczono w dokumentacji postępowania, obejmuje ono realizację zadania w formule EPC, czyli zaprojektowanie mikroinstalacji, przygotowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, dostawy materiałów i urządzeń, montaż, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji oraz dozór techniczny w okresie gwarancyjnym.

PKN Orlen wyjaśnił w ogłoszeniu, że stacje paliw, na których będą budowane mikroinstalacje fotowoltaiczne, zlokalizowane są w trzech regionach Polski: cztery w zachodniej, 10 w południowej oraz 16 w centralnej części kraju.

Termin mija 28 listopada

Koncern podkreślił, że w każdym przypadku mikroinstalacja fotowoltaiczna, jej główne komponenty i systemy, w tym zabezpieczenie antykorozyjne, "muszą być zaprojektowane i wykonane na czas pracy nie krótszy niż 15 lat od momentu przekazania mikroinstalacji do eksploatacji".

Jak podał PKN Orlen, postępowanie prowadzone jest w dwóch turach. Pierwsza to zapytanie o informację mające na celu pozyskanie ofert spełniających kryteria formalne i ogólne oraz techniczne. W efekcie ich analizy zostanie przeprowadzona selekcja i zakwalifikowanie podmiotów na listę potencjalnych kontrahentów, do których koncern skieruje zaproszenie do wzięcia udziału w turze drugiej, w trybie pozyskania ofert.

PKN Orlen zaznaczył, iż w ramach ogłoszonego we wtorek postępowania odpowiedzi można składać do 28 listopada, natomiast termin zadawania pytań mija 24 listopada.