Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,49 mln zł wobec 66,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 767,69 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 669,07 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 108,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 143,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 199,46 mln zł w porównaniu z 1 648,93 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2022 roku w wyniku utrzymujących się wysokich cen energii, a także nasilającej się presji inflacyjnej

i rosnących stóp procentowych uwidoczniło się spowolnienie działalności gospodarczej także w sektorach wykorzystujących stal.

Dobre wyniki emitenta są rezultatem przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii zakupowo-sprzedażowej, utrzymaniem

udziałów w rynku oraz właściwego wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, w tym skokowych zmian

podaży, pobytu i niespotykanej dotąd zmienności cen wyrobów hutniczych. Wyniki te zostały osiągnięte w warunkach

niestabilnej globalnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej" - czytamy w raporcie finansowym.

" Według ostatniej październikowej projekcji, worldsteel przewiduje, że popyt na stal w Unii Europejskiej zmniejszy się o 3,5% w 2022 roku.

Sytuacja ta wpłynęła na zmniejszenie po 9 miesiącach 2022 roku przez Grupę emitenta wolumenu sprzedanych wyrobów

o 4,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Emitent jednostkowo odnotował spadek o 14,2%, jednak był to w głównej mierze efekt zmiany w ujmowaniu od początku 2022 roku przepływów materiałowych w grupie kapitałowej pomiędzy spółką zależną Passat-Stal S.A. a emitentem. W przypadku porównywalnych warunków po 9 miesiącach 2022 roku spadek ten wyniósł ok. 4%. Biorąc pod uwagę spadek produkcji w Unii Europejskiej w tym samym okresie o 8,2%, to powyższe dane należy uznać za satysfakcjonujące. Odnotowane spadki wolumenów zostały częściowo zrekompensowane wyższymi cenami sprzedawanych wyrobów. W wyniku powyższego zarówno spółka, jak i grupa kapitałowa odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży o odpowiednio 22,8% i 33,4%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 103,2 mln zł wobec 136,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)