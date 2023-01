Reklama

"Planujemy zmianę marki na Grenevia, co jest naturalną konsekwencją zmiany transformacyjnej prowadzonej w kierunku zielonej energii od 2020. Chcemy, żeby był to przykład umiejętnej zmiany transformacyjnej, a Grenevia stała się platformą dla inwestorów do uczestniczenia w transformacyjnym trendzie" - powiedział prezes Mirosław Bendzera, podczas konferencji prasowej.

Według harmonogramu na 16 lutego zaplanowano walne zgromadzenie, które ma zdecydować o zmianie. Do końca kwietnia zakładana jest zmiana nazwy w KRS.

Zarząd zaznaczył, że zmiana modelu biznesowego będzie zmierzać w kierunku zielonych obszarów inwestycyjnych.

"Chcemy także wzmacniać synergie zewnętrzne. Immanentną częścią grupy zostaje Famur, wypracowujący środki finansowe na dalsze inwestycje i wchodzi np. w remonty przekładni turbin wiatrowych. Elgór + Hansen rozwijający fotowoltaikę wielkoskalową ma cel zdobycia znaczącej pozycji w Europie w rozwiązaniach PV i średnioterminowo budować rocznie 150-200 MW. Impact, produkujący systemy bateryjne, pracuje też nad ogniwami wodorowymi z Toshiba" - wymieniła CFO grupy Beata Zawiszowska.

Wśród celów strategii zarząd wymienił m.in. osiągnięcie do 70% przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym do końca 2024 r. Zmiana struktury przychodów ma zostać wygenerowana głównie przez nowe segmenty. Plan zakłada m.in. osiągnięcie 1 mld zł przychodu spółki Impact w okresie 4-5 lat.

Ponadto grupa pracuje nad pozyskaniem 120 mln zł na budowę i wyposażenie "gigafactory" systemów bateryjnych koło Warszawy. Ponadto portfel projektów PV wynosi obecnie łącznie 3,1 GW na różnym etapie rozwoju.

"Zielone segmenty mają cel osiągnięcia pełnej niezależności finansowej" - zaznaczyła CFO Famuru.

"Początek 2023 jest wyjątkowy dla nas. To duża zmiana dla spółki i rynku - nowy etap historii Famuru. Zmieniamy Famur w holding inwestujący w zieloną transformację" - podsumował przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Domogała.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie, a od maja 2021 r. realizuje strategię transformacji w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 050 mln zł w 2021 r.

