Spółka była odpowiedzialna za produkcję, portowanie i wydanie gry. Jest również właścicielem praw majątkowych do tego tytułu.

"Aktualnie zespół portingowy emitenta skupiony jest na jak najszybszym wydaniu gry na konsole Xbox One oraz Xbox Series X|S w sklepie Microsoft Store. Finalna wersja gry została już przekazana do procesu certyfikacji w sklepie Microsoft Store i czeka na akceptację do wydania" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zespół spółki zależnej MobileFabric przygotowuje grę do wydania na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android w sklepie App Store oraz Google Play, zaś zespół spółki zależnej VRFabric przygotowuje grę do wydania w sklepie Oculus Store na urządzenia Oculus Rift oraz Meta Oculus i Meta Oculus 2, a także w sklepie PlayStation Store na PlayStation VR oraz PlayStation VR 2. Finalna wersja gry została już przekazana do procesu certyfikacji w sklepie Oculus Store i czeka na akceptację do wydania na urządzenia Oculus Rift oraz Meta Oculus i Meta Oculus 2, podano także.

SimFabric tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W sierpniu 2022 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z rynku NewConnect.

