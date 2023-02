Kluczowi pracownicy cyber_Folks - spółki zależnej Grupy R22 - zostaną objęci programem motywacyjnym. ESOP (Employee Stock Option Plan) podzielony jest na część lojalnościową (rozliczaną według stażu pracy) oraz motywacyjną (uzależnioną od realizacji celów ekonomicznych oraz indywidualnych). Założenia co do celów ekonomicznych obejmują m.in. konsekwentny wzrost wyników cyber_Folks, w tym zwiększenie skorygowanej EBITDA z 57 mln zł w 2023 r. do 115 mln zł w 2027 r. W programie objętych zostanie maksymalnie 250 tys. akcji cyber_Folks stanowiące 1,11% kapitału zakładowego tej spółki, podało R22.

Program akcji pracowniczych został podzielony na program lojalnościowy skierowany do szerokiego grona pracowników cyber_Folks oraz program motywacyjny dla kluczowych pracowników firmy. Łącznie obejmie on prawie 100 osób. Do uczestnictwa uprawnione są osoby, których staż pracy w tej spółce, w chwili przyznawania rocznej premii ESOP, wyniesie co najmniej 3 lata.

"Celem programu lojalnościowego jest docenienie najbardziej doświadczonej kadry pracowników. Jesteśmy świadomi, że w dużej mierze to właśnie im zawdzięczamy dynamiczny wzrost firmy w ostatnich latach, co potwierdzają osiągane przez segment hostingu wyniki finansowe. Od teraz pracownicy cyber_Folks staną się współwłaścicielami firmy. Wierzymy, że taka inicjatywa jeszcze bardziej zwiększy motywację oraz efektywność kadry, co zaprocentuje w przyszłości" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Druga część programu motywacyjnego przeznaczona jest dla kluczowych managerów, a przyznanie akcji zależne będzie od wypełnienia celów ekonomicznych oraz indywidualnych. Ekonomiczny cel spółki zakłada konsekwentny wzrost EBITDA i osiągnięcie konkretnych poziomów tego wyniku w poszczególnych latach.

Jednym z założeń co do celów ekonomicznych programu motywacyjnego jest m.in. osiągnięcie w 2026 r. 100 mln zł EBITDA skorygowanej o program motywacyjny oraz zdarzenia jednorazowe. EBITDA cyber_Folks wzrosła w III kwartale 2022 roku o 21% r/r. Program motywacyjny zakłada utrzymanie tempa wzrostu, które jest znacząco wyższe od prognoz rynkowych dla segmentu hostingu. Cele spółki zawarte w programie ESOP uwzględniają tylko wzrost organiczny. W przypadku ewentualnych przejęć, cele EBITDA będą korygowane o historyczne wyniki spółek przejmowanych, wyjaśniono.

Maksymalna pula podstawowa dla kluczowych managerów cyber_Folks została określona na poziomie 140 tys. uprawnień.

"Cel, jaki sobie postawiliśmy jest ambitny, ale biorąc pod uwagę nasze plany rozwoju i dotychczasowe tempo wzrostu segmentu, absolutnie osiągalny. Baza klientów cyber_Folks oraz średni przychód na użytkownika stale się powiększają, co potwierdzają nasze wyniki historyczne. W perspektywie lat mówimy również o możliwości dosprzedaży kolejnych usług, szczególnie w sektorze e-commerce, który rozwija się niezwykle dynamicznie" - dodał Dwernicki.

Cały program obejmuje przyznanie maksymalnie 250 tys. akcji cyber_Folks stanowiących 1,11% kapitału zakładowego, w tym 68 tys. akcji przewidziano do puli rezerwowej.

Cel EBITDA na poszczególne lata jest następujący: 2023 - 57 mln zł, 2024 - 70 mln zł, 2025 - 85 mln zł, 2026 - 100 mln zł, 2027 - 115 mln zł.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

(ISBnews)