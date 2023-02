Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wydał uchwały ws. dopuszczenia do obrotu giełdowego na głównym rynku akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K spółki Genomtec oraz wprowadzenia ich do obrotu z dniem 16 lutego (czwartek), wynika z uchwał.