Pojazdy elektryczne będą stanowić połowę światowej sprzedaży samochodów do 2035 r., a ich udział wzrośnie do 61% do 2040 r., wynika z przewidywań ekspertów Goldman Sachs.

"Wprawdzie sektor EV mierzy się z przeciwnościami - rosnące ceny energii elektrycznej, wzrost cen materiałów niezbędnych do produkcji baterii i polityki rządów w odpowiedzi na wysoką inflację - ale nasi eksperci spodziewają się, że innowacje technologiczne pozwolą przezwyciężyć te przeszkody w nadchodzących latach" - czytamy w komunikacie.

Z analizy Goldman Sachs wynika, że samochody elektryczne będą stanowić ok. 17% łącznej sprzedaży samochodów na świecie w 2025 r., ok. 33% w 2030 r., blisko 50% w 2035 r. oraz 61% w 2040 r. Z tego najbardziej zelektryfikowana będzie Unia Europejska (100% sprzedaży począwszy od 2035 r.), przed USA (85% w 2040 r.), Japonią (80%), Chinami (68%) i Indiami (55%).

Sprzedaż pojazdów elektrycznych ma wynieść ok. 73 mln sztuk w 2040 r., w porównaniu do ok. 2 mln sztuk w 2020 r., wynika z prognoz Goldman Sachs Research.

"Spodziewamy się, że przemysł motoryzacyjny przejdzie znaczącą transformację między 2020 i 2030 rokiem, napędzaną rosnącą adopcją elektryfikacji pojazdów i jazdy autonomicznej" - napisał strateg Goldman Sachs Kota Yuzawa w raporcie.