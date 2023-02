Grupa Excellence osiągnęła 72,8 mln zł przychodów w 2022 r., co oznacza wzrost o 16% r/r, podała spółka. Zysk netto grupy wyniósł 0,3 mln zł.

"Możemy uznać miniony rok za dobry - biorąc pod uwagę tak zmieniające się otoczenie. Rynek, na którym działają spółki grupy, jest relatywnie stabilny. Rok 2022 był bardzo trudny dla całej gospodarki - głównie ze względu na zerwane łańcuchy dostaw i bardzo szybko rosnące koszty. Rosnące koszty dotknęły wszystkich producentów w naszym kraju, w tym także nas. Odzwierciedleniem były i są rosnące ceny produktów na półkach. Najbardziej bolesne są skokowe wzrosty cen kluczowych surowców i materiałów. Przy tak wysokiej inflacji nie było szans, aby przełożyć wzrost kosztów na ceny - to z pewnością wpłynęło na marże większości przedsiębiorstw w Polsce, także w branży spożywczej. Także działania wojenne w Ukrainie bardzo mocno wpłynęły na łańcuchy dostaw do wszystkich branż przemysłu - nie tylko w Polsce, ale i całej UE. W naszej branży najbardziej odczuwalne były problemy z opakowaniami, surowcami i paliwami" - powiedział prezes Excellence Dariusz Polinceusz, cytowany w komunikacie.

Podkreślono, że na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy zlokalizowanych było kilkanaście hut szkła, które dostarczały opakowania do dużej liczby państw UE. Brak dostępu do tych opakowań spowodował wzmożone zainteresowanie opakowaniami z terenów nieobjętych konfliktem lub sankcjami, a możliwości hut są raczej ograniczone do określonych wolumenów przerobowych.

"Na poziomie Grupy Excellence skupiamy się na rozwoju innych segmentów działalności, czyli Health Medica i Excellence Cannabis. To segmenty, które pozytywnie kontrybuują, jeśli chodzi o marże i wyniki grupy. Do 2024 roku chcemy uzyskać status pełnoprawnego operatora na rynku marihuany z zastosowaniem medycznym. W 2023 roku będziemy koncentrować się na dalszym wyrównaniu cen versus koszty - tutaj rozmowy prowadzone są cały czas. Drugim elementem będzie rozwój grupy w pozostałych segmentach. Jeśli inflacja nie będzie zbyt dotkliwa, to można liczyć na unormowanie sytuacji w całej branży" - dodał Polinceusz.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2014 r.

