Nakłady inwestycyjne Arctic Paper wzrosną do ok. 200 mln zł w 2023 roku, w porównaniu do 125 mln zł w ubiegłym, poinformował prezes Michał Jarczyński.

"Capex na 2023 rok jest wypadkową podpisywanych kontraktów, z których część jest już zawarta, a część dopiero zostanie podpisana, ale oczekuję, że łączne nakłady wzrosną w całym roku do około 200 mln zł, z czego istotną część stanowić będą wydatki na budowę zakładu produkcji opakowań w Kostrzynie o wartości ok. 18 mln euro" - powiedział Jarczyński podczas telekonferencji.

Zaznaczył, że część z kosztów budowy tego zakładu może przejść na 2024 rok.

W 2022 r. capex Arctic Paper wyniósł ostatecznie 125 mln zł, w tym 100 mln zł w segmencie papieru i 25 mln zł w segmencie celulozy.

"Zakładam, że procentowo wydatki na segment opakowań i energetyki mogą być w tym roku nawet wyższe niż na segmenty papieru i celulozy" - dodał prezes.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)