Ailleron odnotował 5,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 4,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk ogółem sięgnął 14,26 mln zł vs 9 mln zł. Bez zdarzeń jednorazowych spółka miała 17,5 mln zł zysku netto w IV kw. ub.r.

Zysk operacyjny wyniósł 15,98 mln zł wobec 12,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,13 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 71,43 mln zł rok wcześniej.

"Sam IV kwartał był dla grupy rekordowy, z przychodami na poziomie 123 mln zł oraz wynikami bez zdarzeń jednorazowych - prawie 26 mln zł EBITDA, 17,5 mln zł zysku netto i 8,6 mln zysku netto jednostki dominującej. Na wypracowany wynik finansowy w znacznej mierze miał wpływ dynamiczny rozwój Grupy Software Mind" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W całym 2022 r. spółka miała 13,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 413,23 mln zł w porównaniu z 216,83 mln zł rok wcześniej.

Zysk ogółem sięgnął 39,05 mln zł wobec 17,06 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto bez one-off był na poziomie 46 mln zł w porównaniu do 17 mln zł w 2021 r.

"Grupa Ailleron [...] wypracowała ponad 413 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 91% r/r) i 68 mln zł EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych - one-off) wobec 35,8 mln zł w 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej (bez one-off) wyniósł prawie 55,4 mln zł, co daje wzrost o 102% r/r. Grupa wypracowała zysk netto (bez one-off) na poziomie 46 mln zł w porównaniu do 17 mln zł w 2021 roku (wzrost o 170% r/r), a zysk netto jednostki dominującej wzrósł do 17,7 mln zł (wzrost o 137% r/r)" - czytamy w komunikacie.

"IV kwartał był kolejnym rekordowym kwartałem pod względem osiąganych wyników. Przełożyło się to również na uzyskanie rekordowych wyników w całym 2022 roku na każdym poziomie. W szczególności podkreślić należy 17,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej (wzrost r/r o 137%). Warto zwrócić uwagę na wyniki osiągnięte przez samą Grupę Software Mind, która w 2022 roku zwiększyła przychody do poziomu 344 mln zł (+124% r/r) oraz osiągnęła 59,7 mln zł (bez one-off) zysku operacyjnego (EBIT)" - skomentował CFO Tomasz Król, cytowany w komunikacie.

Ailleron podkreśla, że regularnie zwiększa strukturę przychodów i dywersyfikuje strumień przychodów o nowe rynki. W 2022 roku 76% przychodów spółki pochodziło z eksportu usług za granicą. Krajowi partnerzy odpowiadali za jedną czwartą przychodów. Dominującą częścią grupy, zarówno pod względem skali działalności, jak i wyników, jest Grupa Software Mind, obejmująca dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla takich branż, jak e-commerce, online sports betting, telekomunikacja i life science, podano także.

Po sprzedaży HotelTechu działalność Ailleron SA będzie skupiona na segmencie FinTech. W FinTechu poziom zrealizowanych przychodów w 2022 roku wyniósł prawie 64 mln zł (wzrost r/r o 13,5%).

"Strategicznym celem Grupy Ailleron jest rozwój dwóch niezależnych, rentownych i szybko rosnących międzynarodowo biznesów. Pierwszy obszar, realizowany pod marką Ailleron, to usługi i rozwiązania IT dla instytucji i firm z branży finansowej. Drugi obszar to budowa globalnego software house'u z polskimi korzeniami pod marką Software Mind, w projekcie realizowanym wspólnie z funduszem Enterprise Investors. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa rozwoju i osiągniętych wyników Software Mind i liczymy na dalszy rozwój organiczny i poprzez akwizycje. Jeśli chodzi o Ailleron, cały zespół menedżerski intensywnie pracuje nad zwiększeniem rentowności tej działalności w 2023 roku oraz nad wzrostem skali biznesu w ramach wdrażania Nowej Strategii Rozwoju Ailleron SA na lata 2023-26" - podsumował prezes Rafał Styczeń.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 6,92 mln zł wobec 24,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)