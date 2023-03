Janusz Palikot złożył ofertę odkupu browaru w Leżajsku od Grupy Żywiec pod warunkiem pozostawienia linii produkcyjnych i marki piwa Leżajsk, podała Manufaktura Piwa Wódki i Wina. Zaproponował także, by gmina Leżajsk dołączyła do grupy udziałowców w nowym projekcie w celu zapewnienia kontroli nad przyszłym rozwojem browaru.

"Szybko rosnący rynek naszych konsumentów zderza się z ograniczeniami w zakresie wielkości produkcji, jakie mamy w browarze Tenczynek. Włączenie zakładu o skali produkcyjnej Leżajska pozwoliłoby nam skokowo zwiększyć swoje udziały rynkowe. Klienci czekają na nasze produkty. Według dostępnych danych, marka Leżajsk to tylko ok. 80 000 hekto produkcji rocznie, w browarze mogącym uwarzyć 1,4 mln hekto. To pokazuje, że nawet pozostawienie marki Leżajsk w dyspozycji nowego inwestora będzie wymagało posiadania silnego portfolio własnych marek lub pomysłów na nowe marki, by utrzymać browar. Mamy jedno i drugie w swoim posiadaniu. Zwróciliśmy się do władz Leżajska z propozycją współdziałania na rzecz odkupienia browaru przez Manufakturę Piwa Wina i Wódki" - powiedział prezes MPWiW Janusz Palikot, cytowany w komunikacie.

Leżajsk oznacza sukces

Browar Leżajsk w obecnym kształcie działa od 1978 roku. Od 2004 r. Leżajsk należy do Grupy Żywiec. Browar jest ważnym pracodawcą i elementem łańcucha wartości dla wielu regionalnych firm. 7 lutego br. Grupa Żywiec poinformowała o "reorganizacji swojej produkcji w Polsce". Oznacza ona likwidację browaru w Leżajsku do 30 czerwca br. Grupa Żywiec zamierza rozwijać cztery inne swoje browary - w Żywcu, Elblągu, Warce i Namysłowie.

"Leżajsk ze swoją historią, możliwościami produkcyjnymi i naszym podejściem do marek oznacza sukces. Oczywiście, by być w 100 proc. pewnym, co możemy zrobić w Leżajsku, musimy zrobić due dilligence, ale jestem pewien, że nasza obecność w tym miejscu będzie korzystna dla wszystkich zainteresowanych losem browaru. Jesteśmy gotowi ruszyć do pracy niezwłocznie" - dodał członek zarządu MPWiW Tomasz Czechowski.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina tworzy holding alkoholowy, z silnymi markami piwa regionalnego, konsolidując jednocześnie inne projekty alkoholowe. W skład holdingu Manufaktury Piwa Wódki i Wina wchodzi obecnie bezpośrednio również m.in. Tenczynska Okovita, Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Świeże oraz pośrednio także Tenczynek Bezalkoholowe.