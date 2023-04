Z punktu widzenia naszej branży kluczowe dla rozwoju są tworzenie przez samorząd planów miejscowych oraz przygotowywanie terenów w zakresie infrastruktury i dróg.

Pożądane byłoby wprowadzenie przez wszystkie gminy specjalistycznych wydziałów obsługi inwestora. Bez tego nie zwiększymy szybko liczby nowych mieszkań i domów.

Warto pamiętać, że to przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy i płacą podatki. Z działalności deweloperów miasto zyskuje co roku z samych podatków dziesiątki milionów złotych. Przede wszystkim jednak to właśnie deweloperzy wybudowali w stolicy Małopolski przytłaczającą większość nowych mieszkań, w tym stworzyli w Krakowie bazę mieszkaniową dla pracowników korporacji. To dlatego pod Wawelem pojawiają się wciąż nowi inwestorzy z dynamicznie rozwijającego się sektora usług. Bez nowych mieszkań – spełniających ich oczekiwania – byłoby to po prostu niemożliwe.

Rolą organizacji i stowarzyszeń gospodarczych jest m.in. wskazywanie na podstawie wiedzy i doświadczeń biznesowych rozwiązańpozwalających na rozwój gospodarczy. Zajmujemy się także reprezentowaniem środowiska przed władzami samorządowymi i rządowymi. Opiniujemy projekty i wskazujemy na możliwości wprowadzania jak najbardziej efektywnych zmian. Staramy się wskazywać rozwiązania służące tworzeniu miejsc pracy i zwiększaniu PKB, a co za tym idzie – poziomu i jakości życia wszystkich mieszkańców.