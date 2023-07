Dieter Schwarz

Kto jest najbogatszym Niemcem? Na pierwszym miejscu znalazł się Dieter Schwarz - właściciel grupy Schwarz, w skład której wchodzą Lidl i Kaufland. Jego majątek oszacowano na 44,3 mld euro.

Jak podkreśla Statista, (według stanu na lipiec 2023) Schwarz “wyraźnie wyprzedza pozostałych niemieckich miliarderów”.

Klaus-Michael Kühne

Na drugiej pozycji znalazł się Klaus-Michael Kühne (31,.7 mld euro), spadkobierca logistycznego imperium Kühne&Nagel.

Beate Heister i Karl Albrecht Jr.

Podium zamykają spadkobiercy firmy Aldi Süd - jednej z części niemieckiej sieci dyskontów spożywczo-przemysłowych Aldi, rozdzielonej przez braci (Karla i Theo Albrechtów) w 1966 r. Obecnie za Aldi Süd odpowiadają Beate Heister i jej brat Karl Albrecht Jr. (31,5 mld euro). Jeszcze dwa lata temu byli liderami na liście najbogatszych w Niemczech.

Reinhold Würth

Czwarte miejsce należy do Reinholda Würtha z rodziną (28 mld euro). Firma Würth odpowiada za produkcję narzędzi m.in. dla branż: motoryzacyjnej, budowlano-remontowej oraz przemysłowej.

Stefan Quandt i Susanne Klatten

Na piątym miejscu znalazł się Stefan Quandt (24,9 mld euro) z niemieckim koncernem motoryzacyjnym BMW. Tuż za nim jego siostra Susanne Klatten (23,6 mld euro).

Theo Albrecht Jr.

Siódma pozycja: Theo Albrecht Jr. z rodziną (16,5 mld euro) i grupa Aldi Nord, która inwestuje głównie w krajach europejskich.

Thomas Strüngmann i Andreas Strüngmann

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Thomas Strüngmann z rodziną (9,7 mld euro) oraz jego brat Andreas Strüngmann z rodziną (9,7 mld euro) .

Przedsiębiorcy byli założycielami firmy produkującej leki generyczne - Hexal AG (w 2005 roku Thomas i jego brat sprzedali Hexal). Ich majątek wzrósł również dzięki BioNTech SE, firmie odpowiedzialnej za opracowanie szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19.

Statista zaznacza, że na “arenie międzynarodowej niemieccy miliarderzy nie mogą konkurować z najbogatszymi na świecie”. Majątek Elona Muska to obecnie ok. 227,4 mld euro, co pokazuje, że przedsiębiorca ma większy dorobek od tego, co posiadają wspomniani powyżej bogacze z Niemiec.