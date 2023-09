Ministerstwo Aktywów Państwowych i Węglokoks mają plan budowy stalowni i walcowni w Rudzie Śląskiej za ok. 5 mld zł, poinformował minister Jacek Sasin.

"Bez odpowiedniej ilości stali nie da się myśleć o transformacji energetycznej, odbudowie przemysłu zbrojeniowego czy rozwoju budownictwa. Mamy plan budowy nowoczesnej stalowni i walcowni w Rudzie Śląskiej. To projekt o wartości 5 mld zł, który prowadzimy wspólnie z @Węglokoks" - napisał Sasin na platformie X (dawniej Twitter).

Podczas Kongresu Stalowego w Katowicach pokreślił, że rynek stalowy w Polsce w dużej mierze zdominowany jest przez podmioty zagraniczne. Największy z nich - ArcelorMittal - to ok. 50 proc. polskiego rynku stalowego, a łącznie wszystkie podmioty zagraniczne to prawie 90 proc. tego rynku. Zaledwie ok. 10 proc. przemysłu znajduje się rękach polskich podmiotów, w tym tylko ok. 3 proc. w ręku państwa, poinformował Sasin.