Szef resortu aktywów państwowych poinformował na briefingu prasowym poświęconym przejęciu przez PKP S.A. dworca w Grajewie o kolejnej edycji Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030. Dotyczyć ona będzie 300 dworców, w tym 130 zabytkowych. Szacowna wartość inwestycji to 4,4 mld zł.

"Dzisiaj chcemy ogłosić kolejną edycję tego programu. Ta pierwsza edycja kończy się w tym roku, część inwestycji jeszcze jest realizowana. To prawie 3 mld złotych, które zostały zainwestowane w odtwarzanie i modernizację infrastruktury dworcowej" - powiedział Sasin.

Reklama

Jak dodał, nowa edycja programu przewiduje "jeszcze większe nakłady finansowe". "Będzie to ponad 4 mld złotych, które zainwestujemy w dworce, które będą służyć mieszkańcom w całej Polsce. W ramach tej drugiej edycji i łącznie z tym, co udało się również zrealizować w tej edycji pierwszej, prawie wszystkie dworce kolejowe w województwie podlaskim zostaną wyremontowane, zostaną zmodernizowane i oddane mieszkańcom, przystosowane również do wymogów dnia dzisiejszego, w tym również dla osób niepełnosprawnych" - wskazał szef MAP.

Dodał, że oprócz programu dworcowego realizowane są również inne programy dotyczące rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce, jak na przykład program Kolej Plus.

Reklama

"Kolej, wraz z drogami, które również w ostatnich latach są przedmiotem naszego wielkiego zainteresowania i wielkich inwestycji, nakładów finansowych, to koła zamachowe rozwoju. Nie da się planować rozwoju, jakiejkolwiek części kraju, czy całego kraju, bez nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej drogowej i kolejowej" - mówił Sasin.

Podkreślił, że jest to szczególnie ważne dla województwa podlaskiego, ponieważ "tak jak cała Polska Wschodnia to teren, który wymaga szczególnego zainteresowania i szczególnych inwestycji ze strony władz centralnych". "To w dalszym ciągu ta część naszego kraju, która odbiega poziomem zamożności od najbogatszych części Polski" - zauważył Sasin.

W ramach Program Inwestycji Dworcowych na lata 2024-2030 przewidziano budowę nowych i przebudowę istniejących dworców, zarówno w dużych, jak i w mniejszych miejscowościach. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta, Sylwia Wieczeryńska