Jak relacjonowały kanadyjskie media, prokuratura przedstawiła dokładne opisy zdarzeń na podstawie m.in. relacji ofiar Nygarda, z których najmłodsza miała 16 lat. Biznesmen wykorzystywał swój status społeczny, by namówić kobiety do złożenia mu wizyty. Do gwałtów miało dojść w latach 1980-2005 w siedzibie firmy Nygarda w Toronto, gdzie biznesmen miał również swój apartament. Nygard blokował drzwi, by kobiety nie mogły wyjść. Stąd m.in. dodatkowy zarzut o uwięzienie.

Działał od 1995 roku, skrzywdził co najmniej kilkadziesiąt kobiet

Poza procesem w Toronto, Nygarda czekają także procesy w prowincjach Manitoba i Quebec, a następnie możliwa ekstradycja do USA, gdzie stawiane mu są m.in. zarzuty dotyczące przestępstw finansowych i handlu usługami seksualnymi.

Nygard, który był jednym z najbogatszych Kanadyjczyków i potentatem w branży odzieżowej, został zatrzymany w grudniu 2020 roku. Swoją firmę, Nygard International, założył w 1967 roku w Winnipeg, a liczba sklepów sieci w Ameryce Północnej wynosiła 170 na początku 2020 roku. W lutym 2020 r. Nygard ustąpił z wszystkich stanowisk, a miesiąc później wobec dziewięciu spółek należących do Nygarda rozpoczęto postępowanie upadłościowe.

Jak cytowały kanadyjskie media z odtajnionych w grudniu 2020 r. dokumentów sądu federalnego na Manhattanie, amerykańskie zarzuty dotyczą trwających przynajmniej od 1995 roku „przestępczych działań, w których wykorzystano kilkadziesiąt ofiar m.in. w USA, na Bahamach i w Kanadzie”. Nygard miał używać siedziby firmy w Winnipeg, swoich wpływów, pracowników i pieniędzy „do wyszukiwania dorosłych i nieletnich kobiet” dla siebie, swoich znajomych i wspólników biznesowych. W lutym 2020 r. w Nowym Jorku Nygard został oskarżony o gwałt przez grupę kobiet, inne pozwy złożono w Los Angeles. Wśród skarżących były także 14-letnie w chwili napaści seksualnych dziewczynki.

Według kanadyjskich mediów, pracownicy Nygarda mieli wyszukiwać dziewczynki i młode kobiety na cotygodniowe przyjęcia, a kiedy pojawiały się one na party, informacja o nich oraz zdjęcia trafiały do Nygarda, który wybierał w ten sposób swoje ofiary. Baza danych miała zawierać opisy 7,5 tys. kobiet. Opisywane w pozwie przyjęcia miały być opłacane przez Nygard Companies. Inne zarzuty dotyczą przekupienia policji i polityków na Bahamach oraz zastraszania zgwałconych kobiet.

Z Toronto Anna Lach