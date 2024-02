Microsoftu w Niemczech. Jakie regiony skorzystają?

Pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie wydajności centrów danych dla aplikacji AI i przetwarzania w chmurze. Jest to największa pojedyncza inwestycja w 40-letniej historii Microsoftu w Niemczech. Obejmuje także to program szkoleniowy ws. sztucznej inteligencji, który ma dotrzeć do nawet 1,2 miliona osób. Plan zakłada utworzenie nowych mocy produkcyjnych w Bedburg, Bergheim i Elsdorf koło Kolonii.

Microsoft podał, że decyzja o inwestycji zapadła ze względu na bliskość do swoich największych klientów w Europie, czyli koncernu farmaceutycznego Bayer i RWE, czyli największego przedsiębiorstwa energetycznego za Odrą. Ma to sprawić, że opóźnienia w wymianie danych pomiędzy centrami danych a aplikacjami będą niskie. Na inwestycjach powinna także skorzystać Hesja. Region pomiędzy rzekami Ren i Men jest wiodącą lokalizacją centrów danych w Niemczech, ponieważ duża centrala internetowa DE-CIX znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Co sekundę wymieniane są za jego pośrednictwem ogromne ilości danych cyfrowych.

Istniejące już w regionie centrum chmurowe Microsoft ma zostać rozbudowane. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wüst (CDU) uznał tę inwestycję za „silny sygnał dla Niemiec i wielki wkład w zmiany strukturalne w regionie nadreńskim”. - Microsoft wnosi znaczący wkład w zrównoważone wspieranie transformacji. Fakt, że globalny gracz dokonuje takiej inwestycji w Nadrenii Północnej-Westfalii, jest oznaką zaufania i efektem konkretnej polityki lokalizacyjnej – skomentował polityk.

Microsoft i inwestycje ws. AI

Niemcy przodują na liście ogłoszonych inwestycji wiodącego na świecie producenta oprogramowania. Prezes Microsoftu obiecał w listopadzie ubiegłego roku, że do 2026 r. zainwestuje w Wielkiej Brytanii 2,9 miliarda euro, aby pobudzić rozwój aplikacji AI. Nieco ponad miesiąc wcześniej obiecał w Australii inwestycje na około 3 miliardów euro.

Microsoft na początku zainwestował kilka miliardów dolarów w kalifornijski start-up OpenAI, zajmujący się sztuczną inteligencją. Ten ostatni zaprezentował swojego bota AI ChatGPT w listopadzie 2022 r. W międzyczasie Microsoft zainwestował kolejne miliardy w budowę dużych mocy obliczeniowych do szkolenia sztucznej inteligencji. Grupa wykorzystuje technologię AI m.in. w swojej wyszukiwarce Bing. Głównym konkurentem jest Google ze swoim programem AI Gemini.