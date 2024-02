Microsoft oskarża państwa

Według Microsoftu grupa hakerska Forest Blizzard, powiązana z rosyjskim wywiadem, wykorzystała ChatGPT do „badania różnych technologii satelitarnych i radarowych, które mogą być ważne dla konwencjonalnych operacji wojskowych na Ukrainie”. Grupy irańskie i północnokoreańskie wolą wykorzystywać sztuczną inteligencję do formułowania bardziej wiarygodnych, tak zwanych e-maili phishingowych, których celem jest nakłonienie ofiar do ujawnienia danych logowania i haseł. Również blisko powiązana z chińskimi władzami grupa Charcoal Typhoon wykorzystała ChatGPT do zidentyfikowania podatności na możliwe cyberataki.

Rządy Rosji, Korei Północnej i Iranu nie odniosły się oficjalnie do oskarżeń Microsoftu. Jedynie Chiny skrytykowały te zarzuty jako „bezpodstawne oszczerstwo”. Zachodni eksperci od dawna ostrzegają przed niewłaściwym wykorzystaniem sztucznej inteligencji przez cyberprzestępców.

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to chatbot oparty na zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, który może generować bardzo złożone teksty w ciągu kilku sekund. Jego wprowadzenie w listopadzie 2022 r. nagle uświadomiło szerokiemu gronu odbiorców możliwości tzw. generatywnej sztucznej inteligencji.

Jednocześnie jednak rosną obawy o możliwe zagrożenia związane z tą technologią. Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem od dawna wykorzystują uczenie maszynowe do celów obronnych, przede wszystkim do wykrywania nietypowych zachowań w sieciach. Ale korzystają z niego także przestępcy i hakerzy.