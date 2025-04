Podwyżki dla budżetówki 2025 - od kiedy podwyżki dla budżetówki? Ile podwyżki w służbie zdrowia, dla nauczycieli oraz pracowników samorządowych?

Rząd zapowiada wzrost wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej o 5% w 2025 roku. Choć to dobra wiadomość dla nauczycieli, urzędników, służb mundurowych i medyków, wielu z nich nie kryje rozczarowania – oczekiwali realnego wzrostu płac, a nie tylko korekty o wskaźnik inflacji. Czy to wystarczy, by zatrzymać odpływ specjalistów z sektora publicznego?