Zakaz stosowania TPO w kosmetykach będzie obowiązywał w całej UE

Od 1 września 2025 r. w całe Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz używania w kosmetykach TPO, czyli tlenku difenylo- (2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide). Najczęściej substancja ta występuje w produktach używanych do stylizacji paznokci, choćby takich, jak żele, czy lakiery hybrydowe. Jak wskazał Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), badania wykazały, że stosowanie tej substancji wywołuje m.in. zmiany w tkankach i jądrach samców szczurów. Były to bardzo duże zmiany prowadzące do znacznego zmniejszenia płodności. Z kolei i u samic stosowanie tej substancji skutkowało nieregularnymi cyklami.

W skrajnych przypadkach można dostać nawet 100 tys. złotych kary

Choć do dnia wejścia zakazu w życie pozostało jeszcze trochę czasu, GIS apeluje do przedsiębiorców wykorzystujących kosmetyki, w których skład może wchodzić zakazana substancja, aby już teraz zwracali szczególną uwagę na to, czy znajduje się w nich TPO. Dzięki temu unikną we wrześniu konieczności wycofania z rynku niezużytych preparatów. Apel ten jest skierowany nie tylko do stylistów paznokcie, ale również do dystrybutorów kosmetyków, którzy od 1 września 2025 r. nie będą mieli możliwości legalnego wprowadzania ich do obrotu. Warto więc już teraz zweryfikować stany magazynowe pod kątem dostosowania ich do nadchodzących ograniczeń. Jest to o tyle istotne, że kary za niedopełnienie tych obowiązków będą naprawdę dotkliwe. Za stosowanie po 1 września 2025 roku kosmetyków zawierających zakazane substancje, będzie groziła kara finansowana w wysokości nawet do 100 tys. złotych. Będzie mógł ją nałożyć państwowy inspektor sanitarny lub wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Przepisy unijne przewidują również, że stosowanie TPO po wejściu w życie zakazu może skutkować również karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 2 lat oraz grzywną w wysokości od 2 do 15 tys. euro w przypadku umyślnego naruszenia zakazu, a w przypadku winie nieumyślnej od 3 miesięcy do roku więzienia oraz grzywną w wysokości od 1 do 10 tys. euro.

Co wprowadzenie zakazu zmieni dla konsumentów? Przede wszystkim stosowane kosmetyki mają być bezpieczniejsze dla ich zdrowia. Powinni więc zwracać uwagę na to, jakich środków używają osoby, z których usług korzystają. Warto również przyglądać się składom specyfików, które chce się kupić na własne potrzeby.