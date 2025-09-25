Nowy prezes PZU

Do czasu uzyskania zgody rada powierzyła Benczakowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy.

Powołanie nastąpiło od dnia 25 września br. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.

Benczak: To dla mnie zaszczyt, przywilej i spełnienie marzeń

"Stanąć na czele firmy, z którą byłem związany od początku swojej menedżerskiej kariery, to dla mnie zaszczyt, przywilej i spełnienie marzeń. Zadania, które sobie postawiłem, to przywrócenie PZU niekwestionowanej roli lidera rynku ubezpieczeń, wdrożenie założonych w strategii jasno określonych celów i transformacja kultury organizacyjnej, aby wszyscy związani z naszą firmą byli dumni z pracy dla niej" - powiedział Benczak, cytowany w komunikacie.

Kim jest Bogdan Benczak?

Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w organach nadzorczych i zarządczych spółek w Polsce i w państwach bałtyckich. Pełnił kluczowe funkcje w wielu podmiotach wchodzących w skład grup finansowych, podało PZU.

W latach 2008-2015 był dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych, Biura Rozwoju Biznesu PZU, prezesem UAB PZU Lietuva (2010–2014), prezesem UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas (2009-2017), a w latach 2014-2017 prezesem AAS BALTA i jednocześnie dyrektorem zarządzającym ds. operacji zagranicznych w PZU SA. W latach 2015-2017 był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas. Następnie, w latach 2018-2022, był członkiem zarządu i prezesem ERGO Insurance SE / ERGO Life Insurance SE. Od 2023 do 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva. Od lutego 2025 r. był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU. Przewodniczy radzie nadzorczej PZU Zdrowie, AB "Lietuvos draudimas", UAB "PZU Lietuva gyvybes draudimas", PrJSC IC PZU Ukraine i PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance. Jest też członkiem rad nadzorczych Polskiej Fundacji Narodowej oraz Link4 TU SA, wymieniono.

Od 25 września br. w składzie zarządu PZU SA będą: Bogdan Benczak, Elżbieta Häuser-Schöneich, Tomasz Kulik, Tomasz Tarkowski, Jan Zimowicz, Bartosz Grześkowiak i Maciej Fedyna.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.