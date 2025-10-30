Eksperci, praktycy wspierają małopolskich przedsiębiorców

Centrum Business in Małopolska to inicjatywa trzech instytucji: Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR), Krakowskiego Parku Technologicznego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celem jest wspieranie firm w wejściu na rynki międzynarodowe.

Reklama

- Działania centrum obejmują m.in. spotkania informacyjne, networking z ekspertami, pomoc w finansowaniu eksportu oraz wskazówki dotyczące zabezpieczenia transakcji. W ramach projektu „Business in Małopolska – Together for Future” promowane są konkretne kierunki ekspansji, takie jak Czechy, Słowacja, Uzbekistan, Turcja czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wybór rynków opiera się na analizach, ankietach wśród przedsiębiorców oraz współpracy z ekspertami branżowymi – wyjaśnia Agnieszka Pala.

Ekspansja zagraniczna wymaga cierpliwości i wiedzy

Jak podkreśla nasza rozmówczyni, ekspansja na nowe rynki wymaga cierpliwości i budowania relacji, ale przynosi wymierne efekty. Przykładem są firmy, które po wydarzeniach organizowanych przez centrum nawiązały współpracę z partnerami z Rumunii czy ZEA. W ramach bardzo szeroko zdefiniowanej misji wspierania biznesu, MARR oferuje także pożyczki na bardzo korzystnych warunkach, wsparcie inwestycyjne, nieruchomości pod wynajem. Bardzo intensywnie rozwija także projekty związane z sukcesją i zarządzaniem zespołami wielopokoleniowymi, czyli wyzwaniami, którym przedsiębiorcy muszą dzisiaj stawić czoła.

- Pomimo wyzwań gospodarczych i geopolitycznych, przedsiębiorcy wykazują dużą elastyczność i determinację. Mam do nich ogromny szacunek, bo potrafią sobie znakomicie radzić w tych niełatwych czasach. Inwestują, rozwijają swe biznesy, myślą o ekspansji zagranicznej w kierunkach dotąd nieoczywistych, co w realiach spowolnienia gospodarczego w krajach zachodniej Europy ma głęboki sens – mówi nam menedżerka.

Centrum Business in Małopolska oraz MARR deklarują dalsze wsparcie, by rozwój firm przekładał się na rozwój całego regionu.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia całej rozmowy.