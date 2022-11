Dodała, że "udowodnienie, że jest się wiarygodnym wobec swoich kupujących, partnerów biznesowych i całego otoczenia w którym prowadzimy nasze operacje biznesowe jest niezmiernie istotne".

Jako Allegro budowaliśmy wiarygodność już od wielu lat - zaznaczyła mówiąc o wiarygodności w biznesie. Mam poczucie, że wiarygodności nie można zbudować od razu. Są momenty, kiedy rzeczywistość wokół nas mówi: sprawdzam - wskazała Marta Mikliszańska.

Mikliszańska podkreśliła także, że jej zdaniem długofalowa inwestycja w zrównoważony rozwój się opłaca. W tej chwili na platformie allegro mamy ponad 135 tysięcy firm. To są większości bardzo małe bądź średnie firmy. W naszym DNA jest wzięcie odpowiedzialności za nie - wskazała. Nie tylko dajemy im narzędzia analityczne, pokazujemy w jaki sposób mogą się rozwijać się – docierać do kilkunastu milionów kupujących. Po stronie konsumenckiej jak najbardziej ta świadomość jest coraz większa - podkreśliła.

Szefowa spraw publicznych i zrównoważonego rozwoju w grupie Allegro zwróciła uwagę, że wraz z Izbą Gospodarki Elektronicznej prowadzone są badania. Badamy gotowość i wolę po stronie kupujących do tego, żeby decydowali się na produkty certyfikowane. Zachęcamy ich także do punktów odbioru. Chcemy ten ostatni odcinek zaprojektować by miał mniejszy wpływ na środowisko - wyjaśniła.

W rozmowie podkreśliła także, że Allegro ma przed sobą dużo wyzwań. Mamy dużo wyzwań. Czasy nie pomagają, są trudne. Kwestia ceny, oszczędności zarówno po stronie kupujących jak i firm, które prowadzą biznes - stwierdziła.

Ważne jest to, aby nie zwalniać tempa i cały czas inwestować w edukację konsumencką a także edukację przedsiębiorców - podsumowała Marta Mikliszańska.