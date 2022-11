-Teraz rządzi głównie model subskrypcyjny. Z jednej subskrypcji, która przeciętnie kosztuje 20 zł brutto, do podziału na autorów uprawnionych przypada ok 10-15 proc., czyli tak naprawdę jest to ok 2 zł netto do podziału - mówi Przemysław Tchoń.

- Ta zmiana rzeczywistości spowodowała, że powstała pewna luka, że to źródło zarobkowania i dochodów autorów jest gorsze, mniejsze. My jako organizacja walczymy w umowach licencyjnych, aby podział tego tortu był bardziej sprawiedliwy - twierdzi Przemysław Tchoń, kierownik wydziału licencji i repartycji internetu, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Reklama Dodaje, że okres pandemii był trudny zwłaszcza dla wykonać publicznych, czyli dla koncertów i wydarzeń. Jeżeli chodzi o moje pole, czyli internet i licencjonowanie w sieci to pojawiły się inne formy wykorzystania, takie jak live streaming. Tak część wykonawców próbowała przekazać swoją twórczość. Nie było to jednak w stanie pokryć dziury, która powstała przy braku w wykonaniach. - Okazuje się, że streaming muzyki już obecnie jest pierwszym sposobem twórczości, jako takiej. A niestety, jak już wspomniałem, zdecydowanie dochody z praw autorskich majątkowych nie są pierwszym źródłem zarobkowania twórców i autorów. I to jest problem. W streamingu muzyki powinniśmy się skupić na tym aby powiększać ten tort wspólny do podziału i zadbać o sprawiedliwy podział - mówi Przemysław Tchoń.