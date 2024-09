W wypowiedzi udzielonej w kuluarach XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu a dotyczącej wpływu polityki podatkowej na sytuację finansową samorządów, wiceprezydent stolicy Dolnego Śląska powiedział: „Nam nie chodzi o współczynniki (…), chodzi o to, żeby wygenerowanym zyskiem w sposób uczciwy i transparenty dzielić się z tymi wszystkimi metropolitarnymi gminami, które nas otaczają” – podkreślił wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur w rozmowie z prof. SGH Pawłem Felisem poświęconej projektowanym zmianom polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego. „Przede wszystkim mówimy o zmianie jakości (…) To jest dialog, a także możliwość ingerencji w zapisy, które powstają. To jest więcej pieniędzy, które przypłyną”.

W rozmowie w ramach wspólnego studio DGP-SGH w Karpaczu zwrócono także uwagę na konsekwencje dotychczasowych, proponowanych zmian, które dotyczyły samorządów, wskazano m.in. na wpływ Polskiego Ładu.