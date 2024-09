Budżet 2025 – konieczność konsolidacji wydatków

Artur Soboń podkreślił, że Narodowy Bank Polski (NBP) nie recenzuje bezpośrednio budżetu, ale przyjmuje do wiadomości, że stoją przed nim poważne wyzwania. Głównym celem rządu jest konsolidacja wydatków, co wynika z konieczności przeciwdziałania nadmiernemu deficytowi oraz rosnącemu zadłużeniu. Budżet na 2025 rok odzwierciedla te wyzwania, m.in. poprzez ponowne wprowadzenie środków z funduszy takich jak fundusz covidowy czy Polski Fundusz Rozwoju do głównego budżetu.

Soboń zaznaczył, że decyzje te są reakcją na rekordowo wysokie wydatki, szczególnie w obszarach takich jak obronność. NBP, jako instytucja odpowiedzialna za politykę pieniężną, musi brać pod uwagę te uwarunkowania w swoich działaniach, choć jego zdaniem decyzje rządu nie zawsze są łatwe do przewidzenia.

Inflacja i polityka cenowa

Jednym z kluczowych tematów rozmowy była inflacja. Według Sobonia, przewidywania NBP dotyczące inflacji są zgodne z założeniami budżetowymi, ale istnieją czynniki, które mogą wpłynąć na ostateczne wyniki. W szczególności, polityka regulacyjna rządu dotycząca cen energii ma kluczowe znaczenie. Soboń zauważył, że wzrost inflacji w lipcu 2024 roku był związany z częściowym odmrożeniem cen energii, co może się powtórzyć w styczniu 2025 roku.

Mimo tych wyzwań, NBP przewiduje, że inflacja w 2025 roku będzie oscylować wokół 5%, co jest zgodne z prognozami Ministerstwa Finansów. Jednakże Soboń podkreślił, że pełne zejście inflacji do celu inflacyjnego spodziewane jest dopiero w 2026 roku.

Stopy Procentowe – co przyniesie przyszłość?

Kwestia stóp procentowych była kolejnym istotnym tematem rozmowy. Soboń zaznaczył, że choć istnieją spekulacje na temat ich obniżek w 2025 roku, nie ma jeszcze pewności co do tego, jak Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podejmie decyzje. Podkreślił, że wszelkie decyzje będą zależały od bieżących danych ekonomicznych, w tym inflacji bazowej, sytuacji na rynku pracy oraz kondycji finansów publicznych.

Soboń zauważył, że ostateczne decyzje dotyczące stóp procentowych będą miały miejsce dopiero po dokładnym zapoznaniu się z prognozami i danymi, ale wyraził przekonanie, że stabilizacja inflacji na poziomie celu inflacyjnego może skłonić RPP do rozważenia obniżek stóp w 2026 roku.

Elastyczna Polityka Pieniężna w Polsce

Rozmowa zakończyła się refleksją na temat elastyczności polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP. Soboń podkreślił, że Polska, w odróżnieniu od krajów strefy euro, prowadzi suwerenną politykę pieniężną, co pozwala na szybsze i bardziej adekwatne reagowanie na zmiany gospodarcze. Wskazał, że NBP dokonuje zmian stóp procentowych częściej niż Europejski Bank Centralny, co jest korzystne dla polskiej gospodarki.