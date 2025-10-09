Celem konferencji PRECOP 2025 było zebranie rekomendacji na listopadowy szczyt COP w Belém w Brazylii. Dekarbonizacja przy równoczesnej ochronie przemysłu, wspieraniu konkurencyjności i wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Europy; wyzwania dla polityki UE, państw członkowskich i strategii firm w budowaniu spójnych i realistycznych ścieżek transformacji; konieczność zaangażowania w procesy zmian rządów, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych – to niektóre z tematów, które poruszono podczas największej konferencji klimatycznej w naszej części Europy. Kluczowe tezy padły już podczas debaty „Polityka klimatyczna tu i teraz. Zrównoważona przyszłość i konkurencyjność gospodarki”, inaugurującej wydarzenie w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

– Jeżeli nie będziemy wykonywali pracy na rzecz transformacji energetycznej w sposób rzetelny, to boję się, że w przyszłości nasze dzieci, wnuki, kolejne pokolenia już sobie nie poradzą z problemami zmian i degradacji środowiska – mówił podczas otwarcia prezydent Katowic Marcin Krupa.

– Wszystko jest w naszych rękach i dobrze się stało, że rozmawiamy w Katowicach, mieście, które nadal jest utożsamiane z przemysłem wydobywczym, ale już bardzo przemienionym – dodał.

W podobnym tonie wypowiadał się Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

– Ważne, żeby ze Śląska popłynął ten głos, bo to, co się dzieje w sprawach klimatu, bardzo, ale to bardzo nas tutaj dotyczy – podkreślał, poruszając kwestię miejsc pracy w regionie.

– „Transformacja” nie znaczy „likwidacja”, transformacja to zastąpienie czegoś czymś nowym – definiował.

Jak podkreślił, „transformacja to zmiana, ale w zmianie też można dokonywać zmian”.

O tym, jakie konkretnie zmiany są potrzebne, mówili następnie m.in.: Borys Budka, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Maxime Bureau, dyrektor w amerykańskim koncernie technologicznym 3M, Niclas Svenningsen z Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCC), oraz Grzegorz Lot, prezes TAURON Polska Energia.

Szeroko zakrojone działania Tauronu

Grzegorz Lot zaprezentował punkt widzenia jednej z największych grup energetycznych w kraju i jednocześnie opisał zależności mające wpływ na przyszłość energetyki w Polsce.

– Wszystko, co robimy, to perspektywa biznesu i klienta. Jeżeli klienci będą się rozwijali, to takie firmy jak TAURON również. A klienci dzisiaj mówią jednoznacznie: Chcę mieć bezpieczną i elastyczną sieć, chcę mieć 24 godz. przez siedem dni w tygodniu prąd, ten prąd musi być zeroemisyjny oraz tani – wyliczał Grzegorz Lot. W jego opinii energetyka przyszłości, która jest oparta na OZE, magazynach energii, sztucznej inteligencji i smart meteringu, musi wziąć odpowiedzialność za energetykę konwencjonalną.

– Na tym polega sprawiedliwa transformacja. To nie jest tak, że zapominamy o przeszłości, po prostu pewne rzeczy się kończą. Trzeba to wziąć pod uwagę i przeprowadzić cały proces zmian. W grupie TAURON coraz mniej energii produkujemy z węgla, za to ta część energetyki konwencjonalnej ma duże znaczenie dla stabilizacji systemu – zaznaczył Grzegorz Lot.

Jak mówił, z perspektywy całego kraju niezwykle istotna jest dobra sieć, ale trzeba być bardzo ostrożnym w inwestowaniu.

– Nie sztuką jest wydać ogromne pieniądze, sztuką zrobić to najtaniej, tak, żeby klienci byli zadowoleni. I to jest nowa filozofia rozbudowy sieci: nie chodzi o proste mechanizmy, gdy wymieniam najstarsze elementy i buduję nowe, tylko potrzebny jest tzw. cyfrowy bliźniak, który pozwoli określić najsłabsze punkty sieci i zainwestować w te miejsca, gdzie przyniesie to największą wartość – opisywał prezes Tauronu Polskiej Energii.

Dodawał przy tym, że można stawiać co roku nowe i bardzo ambitne cele, ale ważne jest, żeby „dowozić te, które zostały ustalone”.

– Cele są po naszej stronie jednoznaczne. To jest energetyka oparta na wietrze na lądzie – najtańsza i najszybsza forma energii dzisiaj. Obecnie ilość energii z OZE, z wiatru na lądzie, powinna być maksymalnie duża, bo to w perspektywie 10, 20 czy 30 lat będzie dawać stabilną energię zgodną z profilem zużycia klienta, po najniższych cenach. I to jest cel, który wyznaczyliśmy w swojej strategii – powiedział Grzegorz Lot.

Przypomniał, że TAURON buduje drugą największą farmę wiatrową w Polsce, na którą złożą się 53 nowoczesne turbiny wiatrowe. Inwestycja powstaje w gminie Miejska Górka na terenie Wielkopolski. Będzie dysponowała mocą blisko 200 MW, co pozwoli na zasilenie nawet 200 tys. gospodarstw domowych.

Grzegorz Lot zwrócił uwagę na zainteresowanie rynku ekoenergią pochodzącą z elektrowni wiatrowych, słonecznych i wodnych.

– Do dzisiaj 250 tys. klientów kupiło nasz produkt zielonej energii, pochodzącej w 100 proc. z naszych źródeł OZE: słońca, wiatru, wody. Pokazuje to, że klienci sami szukają rozwiązań wspierających transformację – podkreślił. – Stawiamy też na dekarbonizację ciepła, bo w perspektywie kilku najbliższych lat, mam nadzieję, że w okresie letnim, 100 proc. energii na potrzeby ciepłej wody użytkowej będzie pochodziło z OZE – opisywał.

Przekonywał przy tym, że tania energia elektryczna dzisiaj jest osiągalna, ale wymaga zaangażowania wszystkich stron.

– Transformacja energetyczna, o której tyle mówimy, to nie tylko technologia, ale przede wszystkim sposób myślenia – i biznesu, i klienta – podkreślił prezes TAURON Polska Energia.

Jako przykład podał wprowadzoną przez grupę taryfę dynamiczną. To model rozliczeń, w którym ceny energii zmieniają się w czasie rzeczywistym, zależnie od popytu i podaży na Towarowej Giełdzie Energii. Oznacza to, że w okresach, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niskie, na przykład w nocy, jej cena jest niższa, a w godzinach szczytu może wzrastać.

– W ciągu dwóch miesięcy 13 tys. klientów z segmentu gospodarstwa domowego skorzystało z tej możliwości i na bieżąco steruje swoim zużyciem energii elektrycznej. W ponad 70 proc. przypadków ci klienci osiągają cenę energii elektrycznej niższą niż ta w taryfie zamrożonej (przez państwo – red.). Tylko dzięki swojemu zachowaniu potrafią zaoszczędzić spore kwoty, przenosząc zużycie energii elektrycznej z godzin, kiedy jej cena jest wysoka, na przykład na weekend – mówił.

TAURON dostarczy zieloną energię dla Spodka i MCK Ponad 11 tys. MWh energii z odnawialnych źródeł Taurona zasili kultowy Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Porozumienie w tej sprawie podpisano podczas PRECOP 2025. Nowoczesny kompleks architektoniczny w Katowicach jest jedną z największych aren wydarzeń w Polsce. Dzięki wykorzystaniu zielonej energii przy organizacji koncertów, kongresów i konferencji oba obiekty ograniczą w najbliższych dwóch latach emisję dwutlenku węgla o ponad 5 mln kg. – Tworzenie Świata Nowej Energii to nie tylko budowa wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych, takich jak farmy wiatrowe czy magazyny energii. To także projektowanie oferty odpowiadającej na potrzeby współczesnego biznesu. Cieszę się, że PTWP dołącza do Świata Nowej Energii, a Spodek – symbol Śląska – będzie napędzać czysta, zielona energia od Taurona – powiedział Grzegorz Lot, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Wspieramy naszych klientów w realizacji celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki produktom z naszej linii eko firmy i instytucje uniknęły już emisji wielu milionów ton dwutlenku węgla do atmosfery. Te wymierne rezultaty potwierdzają, że działania proekologiczne mogą skutecznie wspierać efektywny rozwój biznesu – dodał Krzysztof Czajka, wiceprezes TAURON Sprzedaż. Z energii firmy korzysta blisko 6 mln klientów. TAURON ma m.in. 14 farm wiatrowych o łącznej mocy 540 MW oraz cztery farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 111 MW. W 2030 r. TAURON planuje dysponowanie 2,7 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, a w 2035 r. – mocą 4,3 GW. Dodatkowo strategia grupy obejmuje magazyny energii, które do 2030 r. mają dysponować mocą 700 MW.

W skali europejskiej i globalnej

Na perspektywę zwykłych odbiorców zwracał uwagę również europoseł Borys Budka. Jak zaznaczył, w sprawie transformacji energetycznej optyka Parlamentu Europejskiego jest nieco inna niż Komisji Europejskiej.

– Parlament Europejski jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, która jest wprost wybierana przez obywateli i obywatelki, dlatego my trochę inaczej aniżeli Komisja Europejska i urzędnicy patrzymy na to, co dzieje się w UE. Przede wszystkim patrzymy na obawy ludzi. Naszym zdaniem dużo bardziej wartościowe są metoda zachęty do zmian i pokazywanie korzyści niż narzucanie rozwiązań, które niestety mogą powodować, że koszty życia w Unii Europejskiej znacznie wzrosną – mówił Borys Budka.

Jak podkreślił, to spojrzenie dotyczy również przemysłu.

– Dzisiaj widzimy, że musimy pogodzić realizację ambitnych celów z tym, by przemysł europejski przetrwał, by był konkurencyjny. Jeżeli chcemy, by Europa była liderem przemian, a bez niej zahamowanie zmian klimatycznych nie jest możliwe, to Europa musi być silna ekonomicznie – opisywał.

Podczas sesji inauguracyjnej została przedstawiona i podpisana przez przedstawicieli różnych środowisk Biała Księga PRECOP 2025, zbierająca główne kierunki polityk rozwojowych Polski.

– Biała Księga ma wyjąć poza spór polityczny, poza polaryzację kwestie klimatyczne kluczowe dla polityk rozwojowych. Nie ma sensu się kłócić o tak ważne sprawy, jak kryzys wodny, jakość powietrza, bioróżnorodność, transformacja energetyczna i wiele innych zagadnień – mówił Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

W zakresie transformacji energetycznej i zarządzania energią wśród rekomendacji znalazły się m.in. przyjęcie długoterminowej strategii dekarbonizacji niezależnej od cykli politycznych i ułatwienia regulacyjne dla OZE oraz infrastruktury sieciowej.

TB

