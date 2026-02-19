Ekspert przed mikrofonem – dr Stępniak o prawie w mediach

W cyklu podcastów WSKZ dr Stępniak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i laureat nagrody przyznawanej przez Amnesty International – występuje zarówno jako prowadzący, jak i gość. Jeden z odcinków poświęcony będzie tematyce szczególnie bliskiej jego doświadczeniu – „Prawnik w mediach – czy warto nim być?”. Słuchacze poznają kulisy działalności prawnika w przestrzeni medialnej oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą ta forma aktywności zawodowej.

Zapytany o wartość projektu, dr Stępniak odpowiada: „W podcaście kampanii Pro Lex Optima wychodzimy poza ramy podręczników. To wiedza z pierwszej ręki od uznanych ekspertów, którzy na co dzień kształtują polski system prawny i mierzą się z jego najbardziej zawiłymi aspektami. Nasz podcast to narzędzie, które pozwala zrozumieć mechanizmy funkcjonowania władzy i prawa w sposób przystępny, a zarazem profesjonalny”.

Gośćmi podcastu „Prawo, które warto usłyszeć” są doświadczeni eksperci od lat zawodowo związani z prawem, m.in. sędzia Anna Maria Wesołowska, prof. dr hab. Maryla Sakowska-Baryła czy dr Piotr Dobrowolski.

Dr Kamil Stępniak – konstytucjonalista z powołania

Kamil Stępniak od lat podejmuje działania na rzecz budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych od lat konsekwentnie realizuje cel, który sam określa słowami: „Staram się pokazywać i uzmysławiać, jak ważna jest rola konstytucji w życiu każdego obywatela".

Dr Stępniak ma w swoim dorobku laur w prestiżowym rankingu Rising Stars „Prawnicy – liderzy jutra” (2021), wyróżnienie w finale plebiscytu „Nieprzeciętni 2019” Polskiego Radia czy regularną działalność publicystyczną na łamach portalu Gazeta.pl. Jest również założycielem Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności, a także pełni funkcję adiunkta w Instytucie Prawa Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Nie można pominąć tu prestiżowej nagrody od Amnesty International – „Pióra Nadziei 2024”.

Głos, który ma znaczenie – wyróżnienie Amnesty International

To właśnie ostatnie z wymienionych osiągnięć – „Pióro Nadziei 2024” – stanowi dowód na skuteczność edukacyjnej misji dr. Stępniaka. Nagroda ta, przyznawana przez Amnesty International od ponad dwóch dekad, trafia do osób, które swoimi działaniami wpływają na pozytywne zmiany na rzecz praw człowieka. Wykładowca WSKZ zdobył uznanie internautów dzięki swojej niestrudzonej pracy na rzecz edukacji obywatelskiej w sieci – w szczególności poprzez przybliżanie zawiłości prawnych szerokiemu gronu odbiorców jako @konstytucjonalista na portalu Instagram.

W uzasadnieniu nominacji podkreślono, że laureat „udowadnia, że wiedza prawnicza może i powinna być dostępna dla każdego”, a jego głos jest kluczowy w obronie demokracji i praworządności.

„Zawsze staram się stawiać prawa człowieka i konstytucję na pierwszym miejscu, niezależnie od tego, kto rządzi. Ta nagroda jest dla mnie nie tylko powodem do radości, ale przede wszystkim wielkim zobowiązaniem i motywacją do dalszej pracy” – komentuje dr Stępniak.

Posłuchaj rozmowy z dr. Kamilem Stępniakiem – gościem podcastu „Prawo, które warto usłyszeć” i poznaj odpowiedź na pytanie: Czy warto być prawnikiem w przestrzeni medialnej?