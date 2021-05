Zysk operacyjny wyniósł 1,87 mln zł wobec 54,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 84,5 mln zł w 2020 r. wobec 20,77 mln zł rok wcześniej.

"Opisywany okres przyniósł wzrost przychodów grupy rok do roku, spowodowany w większości przenoszeniem na nabywców prawa własności lokali w całkowicie sprzedanym, mieszkaniowym etapie E1/E3 projektu Centrum Praskie Koneser i jednocześnie dalszy spadek zadłużenia skonsolidowanego, który był kontynuowany również w pierwszym kwartale bieżącego roku, co poprawia bezpieczeństwo finansowe Grupy. Na poziomie jednostkowego rachunku wyników, spółka rozpoznała w 2020 roku istotny zysk na sprzedaży projektu Centrum Marszałkowska, dokonany w 2019 r. przez spółkę zależną, w kwocie 47,9 mln zł. Ubiegły rok był również kolejnym rokiem działalności części biurowo-handlowej projektu Centrum Praskie Koneser na warszawskiej Pradze, stanowiącym ponad 52 tys. m2, w przeważającej większości wynajętej powierzchni, zlokalizowanej w nowo wybudowanych i pieczołowicie odrestaurowanych obiektach zabytkowych. Stabilny wzrost przychodów został w 2020 r. w zakłócony przez wpływ pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń działalności handlowej, jednakże wspomniane fluktuacje przychodów nie miały znaczącego negatywnego wpływu na projekt, co potwierdza wysoką jakość tego istotnego aktywa w portfelu grupy. Rok 2020 był natomiast lepszy z punktu widzenia tempa i wpływów ze sprzedaży projektu Złota 44 w Warszawie. Do dnia niniejszej publikacji poziom sprzedaży przekroczył 90%, a poziom zainteresowania ostatnimi pozostałymi luksusowymi lokalami mieszkalnymi pozwala mieć nadzieję na całkowite zakończenie sprzedaży na przełomie bieżącego i przyszłego roku" - napisał prezes Michał Skotnicki w liście do akcjonariuszy.

"W kolejnych latach grupa będzie kontynuować strategię sprzedaży zrealizowanych projektów, a także pozyskiwania i rozwoju nowych, w preferowanym modelu wspólnych przedsięwzięć z właścicielami nieruchomości lub inwestorami kapitałowymi. Spółka będzie nadal rozwijać segment działalności usługowej przede wszystkim w zakresie prac architektonicznych i zarządzania" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 37,04 mln zł wobec 65,73 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

