Cambridge Analytica: dobre intencje i złe skutki

Jak chyba każda spektakularna historia o upadku, ta również zaczyna się od dobrych intencji. SCL Group od samego początku miała wpływ na wybory i kampanie polityczne poprzez przetwarzanie danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych, jednak wówczas celem działań firmy była ochrona cywilów. W trakcie wojny w Afganistanie oraz wojny w Iraku w latach 90-tych ubiegłego wieku, SCL próbowało powstrzymać młodych ludzi przed radykalizacją. Później, kiedy zaczęto targetować kampanie wyborcze w krajach rozwijających się, firma zdała sobie sprawę, jak duży wpływ może mieć na politykę.

Imponujący życiorys Brittany Kaiser

Brittany Kaiser była zaangażowana w politykę i prawa człowieka przez prawie całe swoje życie. Jako nastolatka była wolontariuszką w kampaniach prezydenckich Howarda Deana i Johna Kerry'ego, a także w kampanii Baracka Obamy do Senatu. Latem 2007 roku pracowała na pełen etat w zespole ds. nowych mediów, wspierając kampanię prezydencką Baracka Obamy. Brittany spędziła również kilka lat zaangażowana w projekty dotyczące praw człowieka na całym świecie, w tym w pracę dla Amnesty International, lobbując w ONZ i Parlamencie Europejskim na rzecz powstrzymania zbrodni przeciwko ludzkości.

Imponujące CV Brittany Kaiser wpadło w oko Alexandrowi Nixowi, który był dyrektorem generalnym Cambridge Analytica, firmy konsultingowej specjalizującej się w tematach politycznych, i spółki zależnej SCL Group. Zatrudniona pod koniec 2014 roku jako konsultant ds. rozwoju biznesu, Brittany Kaiser szybko pięła się po szczeblach kariery i już w 2015 roku została dyrektorem ds. rozwoju biznesu. Była jedyną osobą zajmującą się rozwojem biznesu i sprzedażą, która szkoliła się bezpośrednio pod Nixem.

Zostając sygnalistką

Po około trzech latach Brittany Kaiser odeszła z Cambridge Analytica i szybko stała się jedną z osób, które przyczyniły się do jej upadku. Doświadczenie w firmie pomogło jej uświadomić sobie, że cały system pośrednictwa w pozyskiwaniu danych był wadliwy i sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka, dlatego postanowiła ujawnić prawdę o Cambridge Analytica i jej działalności na rzecz opinii publicznej.

Brittany Kaiser, choć nie była wtajemniczona we wszystkie wewnętrzne machinacje związane z działalnością Cambridge Analytica, jako dyrektor ds. rozwoju biznesu miała dostęp do wielu ważnych i wrażliwych dokumentów, była też uczestnikiem wielu kluczowych spotkań. W kwietniu 2018 r. zeznawała przed śledztwem parlamentarnym U.K. w sprawie fake newsów, prowadzonym przez Komisję ds. Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu. Złożyła zarówno zeznania, jak i dostarczyła liczne dokumenty, w tym materiały dowodowe, które stanowiły podstawę historii The Guardian na temat Brexitu, kampanii Trumpa, Facebooka itd.

W dokumencie Netflixa The Great Hack, który bada szczegóły afery Cambridge Analytica, Brittany Kaiser wyjaśnia, jak firma wykorzystała dane użytkowników Facebooka do zmanipulowania wyniku wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku. O skandalu można też przeczytać w książce Targeted: The Cambridge Analytica Whistleblower's Inside Story of How Big Data, Trump and Facebook Broke Democracy napisanej przez samą Brittany Kaiser.

Czas na #OwnYourData

Ostatnie doświadczenia z niesławną firmą tylko utwierdziły Brittany w przekonaniu, że ludzie potrzebują i zasługują na większe prawa, zarówno w zakresie wykorzystywania, jak i przetwarzania ich własnych danych. Zaczęła więc pomagać rządom i prywatnym firmom w tworzeniu polityki i programów dotyczących danych i technologii blockchain. Zaczęła również lobbować na rzecz uchwalenia ustaw chroniących prawa cyfrowe, w tym definiujących aktywa cyfrowe jako własność każdej osoby. W tym celu współzałożyła Digital Asset Trade Association (DATA) i zainicjowała kampanię #OwnYourData, zwracając się do korporacji takich jak Facebook o zmianę ich regulaminów. Brittany domagała się zapewnienia użytkownikom przejrzystości w wykorzystywaniu danych, i praw do własności/monetyzacji danych podanych w mediach społecznościowych. Występowała również w roli eksperta i zeznawała w śledztwach dotyczących przemysłu przetwarzania danych, big tech i wyborów na całym świecie.

O Digital Asset Protection na konferencji Infoshare 2021

Prawa dotyczące danych osobowych są tematem tak samo aktualnym, jak wtedy, gdy skandal z Cambridge Analytica trafiał na pierwsze strony gazet. Dlatego organizatorzy Infoshare 2021 zaprosili Brittany Kaiser, aby podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem na scenach Inspire i DevTrends. Dołącz do Infoshare 2021 (AmberExpo, Gdańsk, 14-15 października) i posłuchaj Brittany osobiście. Zarejestruj się tutaj.