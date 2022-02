Milion sekund to blisko 12 dni, miliard sekund to prawie 32 lata. Według Bloomberg Billionaires Index, założyciel Tesli, Elon Musk, zgromadził majątek netto w wysokości około 238 miliardów dolarów. Gdyby 50-latek zaczął wydawać dolara co sekundę i już nie zarobił w życiu ani jednego centa, jego obecne bogactwo starczyłoby mu na ponad 7600 lat.

W rankingu najbogatszych ludzi na świecie opublikowanym przez Bloomberga Musk zajmuje pozycję lidera. Podobnie jak on, prawie wszyscy z dziesięciu najbogatszych ludzi na świecie dorobili się fortuny dzięki biznesom prowadzonym poza Stanami Zjednoczonymi. Jednym z wyjątków jest francuski magnat Bernard Arnault, którego konglomerat LVMH obejmuje marki takie jak Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Moët i Hennessy. Prezes Reliance Industries i hinduski miliarder Mukesh Ambani zajmuje obecnie 10. miejsce z majątkiem netto w wysokości 89 miliardów dolarów. Reklama Firma odziedziczona przez Ambaniego zaczynała od tekstyliów syntetycznych, ale przekształciła się w konglomerat obejmujący petrochemię, handel detaliczny i telekomunikację. Znalazł się na pierwszych stronach gazet w październiku ubiegłego roku, kiedy na krótko wszedł do ekskluzywnego klubu bogaczy, którzy mają na swoim koncie co najmniej 100 miliardów dolarów. TL